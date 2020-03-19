受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，逾千港人滯留湖北武漢，政府接載港人回來的客機，外表與一般客機無異，惟內裡由座位安排以至上下機的次序均盡顯心思，只為做好感染控制措施，減低同機爆疫情的風險。 武漢包機當中，暫時僅第四班包機上一名38歲女子返港後確診。與女病人同機的瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興指該病人無病徵，而飛機座位早已分為三大區，「冷區」為頭等、商務艙位置，有政制及內地事務局的人員，上機後不需走動；「熱區」是經濟艙，滯鄂港人乘坐；兩區之間設「暖區」作緩衝，候命的醫護乘坐，座位設計助預防有潛在病人在機上交叉感染。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興隨第四班湖北返港包機回港，提供醫療支援，與確診的38歲女病人同機，蔡振興指該病人無病徵，而為了減低眾乘客的感染風險，由機場的候機區劃位，至機上的座位、用膳安排，以及客機著陸後的下機次序亦需經慎重考慮。

瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興解構機內的三大區域，可減少交叉感染風險。（歐嘉樂攝）

蔡振興透露，在武漢機場的發燒定義為攝氏37.3度，較香港的攝氏37.5度定義更高，因此無發燒的港人獲准進入武漢機場禁區。在等候上機時，乘客如感不適，需進入一個10米乘10米的「醫學監察區」，由醫管局及衞生署人員定時監察情況，確保適合上機。

分「冷、暖、熱」三大區 減交叉感染

在飛機上的座位早已分為三大區，預防有潛在病人在機上交叉感染。蔡振興表示，「冷區」為頭等、商務艙位置，政制及內地事務局的人員，包括政制及內地事務局局長聶德權，因他們上機後不需走動工作；「熱區」是經濟艙，讓滯留武漢的港人乘坐，眾人之間會坐得較疏落；兩區之間設「暖區」作緩衝區，候命的醫護會乘坐，以便應付機上的醫療需求。

一個半小時的機程，雖不算長，但仍有不少高風險地方，由於進食有一定風險，事前已與航空公司協調好，機程內不會派餐及派水，亦不建議乘客使用機上洗手間，但乘機的小孩若有需要則難以避免。

廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪稱，預留機門附近的空曠位置作臨時產房之用。（歐嘉樂攝） 機門空曠位預留作「臨時產房」 包機接回共14名滯留當地的港人，隨團的廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪透露，早孕期的婦女或有孕吐情況，到達武漢機場時已先為孕婦評估是否適合上機，另外由於未必識別到懷孕不久的孕婦，故為全部孕婦準備了掛頸的嘔吐袋以識別，亦由於嘔吐物或有感染風險，若見到孕吐情況便可盡快處理。 有乘包機的孕婦胎兒達36周將近足月，因此醫護亦需做好緊急分娩的準備，劉展豪坦言機上無一個地方適合作產房，但若有緊急需要，已預留機門對出的空曠位置作臨時產房之用，孕婦會安排坐在附近，屆時亦會準備巨型膠袋讓孕婦在內分娩，減少體液濺出對他人帶來的感染風險，醫護團隊亦備有婦產科所需的藥物以防萬一。

下機時每次只放行3人

包機著陸之後亦未能鬆懈，蔡振興指港人慣常會爭先恐後站起來，搶閘等下機的情況並無在包機上發生，眾人均相當有耐性按指示，每次放行三個人，慢慢離開機艙，單是下機已需花費一個半小時，有孕婦的包機更需避免她們步下樓梯的風險，而調動了升降台協助她們安全到地面。

從出發前的準備功夫，到武漢機場的檢查，再到機上機下的措施，短短的個半小時包機，實在並非「早機去晚機返」般輕易。至今武漢返港的4班包機共469人當中，暫有上述1名病人確診。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼