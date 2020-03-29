【新冠肺炎】富臨8間酒家今起停晚市14日　惟推外賣菜式四八折

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續肆虐，港府日前宣布，由昨日（28日）下午6時起，食肆每張枱相隔最少1.5米、座位減半、每枱限四人，為期14日。繼稻香、煌府叫停晚市後，富臨集團今日（29日 )宣布，旗下8間陶源酒家今日起暫停晚市14日，4間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集機會。另外，富臨又宣布延長分店外賣自取優惠，指定菜式四八折。

富臨集團指，8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店。（資料圖片）

富臨集團指，8間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店。另外，4間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店。集團將持續審視疫情狀況，決定恢復服務日期。



富臨集團控股有限公司主席楊維提到，延長分店外賣自取優惠，指定外賣菜式享有四八折優惠。楊指，期望鼓勵消費者外賣，在家安心食用外，並減少社區群體聚餐。

富臨延長分店外賣自取優惠，指定外賣菜式享有四八折優惠。（網上圖片）

稻香、煌府昨日起已停晚市



煌府早前亦宣布，旗下18間分店於昨日（28日）起，全線陸續暫停晚市服務，暫定兩星期，並會留意實際情況，再作調整。另外，稻香集團旗下餐廳，包括稻香、稻香超級漁港、稻香漁港市集、稻香茶居、稻坊、客家好棧、潮館、迎潮、鍾菜、鍾廚及稻香訓練酒樓各分店，由3月28日至4月10日營業時間改至下午4時，晚市服務將會暫停。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼