【新冠肺炎】舞蹈員「自救」 轉行送外賣　背區內檢疫大廈增警剔

新型冠狀病毒病肺炎疫情持續超過多月，重創各行各業，28歲舞蹈員伍詠豪（Skinny）亦頓時加入「失業大軍」，面對政府推行急促的防疫措施，他無奈批評：「呢個政府信唔過」，更令他意識到只能「自救」，於是由舞蹈員轉型加入外賣平台任「單車兵」。 限聚令下，外賣需求大增，門外漢對外賣員一職趨之若鶩，不過，伍則不認同如網上外賣員「好搵」之說，只認為一分耕耘，一分收穫，因「我要搵食」；再加上，「要去嗰啲都係何栢良（醫生）叫你唔好去嘅地方，多人聚集嘅餐廳、自我隔離大廈… … 」他每日都會熟記區內檢疫大廈名單，增加警剔防疫，面對前景他希望能把握機會增值自己，考取地盤「平安卡」、修讀抽血課程等，冀疫情過後重新出發。

政策推行急促且多變 「呢個政府信唔過」



伍詠豪（Skinny）以往一向是自由工作者，擔任舞蹈員、跳舞教師、舞台工作者等工作，惟受疫情況影響，演出、教班全部歸零。伍指，一直以為3月初有望重開康文署埸地，惟政府2月尾突然「煞停」決定，「連帶埋其他私人屋苑會所、其他私人排練場地都唔開。」

雖然藝發局推出5,000萬元補助計劃，個人藝術工作者最多可獲7,500元，惟並不包括教學相關的工作者，更令他感到灰心，萌生退意，他未能受惠。他直斥，「呢個政府係信唔過！」亦意識到只可「自己搞掂自己」。

「呢個政府係信唔過，只可以自己搞掂自己！」 伍詠豪

伍詠豪以往主要擔任舞蹈員，惟受疫情影響，幾乎所有演出場地關閉。在藝發局的資助計劃下，他不被「認可」，坦言對此感到灰心。（受訪者提供）

轉行送外賣只因「窮」 由「步兵」裝備成「單車兵」



伍自2月初入職，擔任過外界俗稱的「步兵」（步行外賣員），亦擔任過「單車兵」（單車外賣員）。初初入行做「步兵」的他指接單量少，「一個鐘可能先得一單，試過5個鐘都係得3單」，全日人工不足100元，「行到隻腳又腫晒」。入行全因「窮」一字：「唔係因為好搵，一分耕耘，一分收穫，我都冇聽過有電單車手做到買樓！」



以其任職的外賣平台為例，「步兵」範圍在方圓0.6公里 ，反而「單車兵」接單範圍擴大至方圓1.2公里 ，變相有更多機會。他遂花一千元購入滑板車、頭盔等「謀生工具」，升級做「單車兵」，現時平均一小時接到兩張單，時薪介乎60至70元。

雖然收入歸零，但他認為「窮則變，變則通」，嘗試另覓出路，包括轉行做外賣員、速遞員幫助收入。（黃詠榆攝）

「我直頭每一日喺度背呢區有咩確診！有啲網會每日更新確診、自我隔離住宅，我就記返黃大仙區或者九龍灣區。」 伍詠豪

每日背區內檢疫大廈名單



然而，轉型外賣員背後風險或是家居檢疫、自我隔離大廈，「我直頭每一日喺度背呢區有咩確診！有啲網會每日更新確診、自我隔離住宅，我就記返黃大仙區或者九龍灣區」。

伍指，3月初接到一單來自有確診個案的大廈訂單，雖然怕有傳染風險，但未有一刻打算取消訂單，他斬釘截鐵道：「無，我要搵食」。他續解釋，取消會影響以後的接單機會，故寧願「頂硬上」，太陽眼鏡、口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾，以上便是僅有的防護裝備，其無奈道：「無架啦… … 最盡都係咁！」



除了外賣員，他更嘗試轉戰速遞員，談及送貨經歷時搖頭失笑：「好重，真係好重！」。伍透露，最重試過一次送四張單，總共12枝威士忌，至少逾20公斤，「我即刻上返屋企拎喼」。以前平均月收入近2萬，現時收入跌至僅得6,000元，他指盡可能減少娛樂消費，「可慳則慳」。

「窮則變，變則通。」 伍詠豪

本地爆發第二波疫情，他認為工作風險亦越來越大，「我直頭每一日喺度背呢區有咩確診！」（黃詠榆攝）

外賣員有一定風險 冀疫情過後 重新裝備出發



外賣需求急升，有人更聲稱任外賣員有機會月入5萬元，引來不少人趨之若鶩。伍認為，職業無分貴賤，但入行前一定要三思，亦不應一味相信網上留言，如所說的收入，有沒有扣油錢、工作時數、工作地區等。他更舉例，「如果你去餐廳做一個外賣仔，一定冇賺得咁多，但你有勞工保險、強積金」，惟作為自僱人士則較沒保障，強調入行前應分析清楚，「唔好盲目一窩瘋話去做就做」。



眼見確診個案新日急升，檢疫大廈最新數字更是以過萬起跳，他直認工作風險越來越大，「要去嗰啲都係何栢良（醫生）叫你唔好去嘅地方，多人聚集嘅餐廳、自我隔離大廈… … 」如有其他工作機會選擇，未必會繼續，但其保守估計仍要做到8月。事業雖處於空窗期，他把握機會增值自己，考取地盤「平安卡」、抽血課程，「預備定自己」，期望疫情過後重新出發。