【新冠肺炎】派唾液樣本瓶僅收回75%　食衞局研強制要抵港者交回

因應新型冠狀病毒肺炎疫情的進展，本月新增確診個案不少患者均曾外遊，衞生署自3月19日起，為部份海外抵港需檢疫的人士提供深喉唾液樣本瓶，病人或其家人需自行交回樣本，以作病毒檢測，當局自25日起更將範圍涵蓋至全部歐美國家抵港者。 食物及衞生局局長陳肇始今日（29日）透露，正準備將相關檢測再擴大至全部海外抵港人士，她解釋起初得知部份國家或地區較高危，故將有限資源集中在某些國家，但目前不少國家的確診數字屬「爆炸性增加」，有需要加強檢測。她透露至今在機場派發逾6,000個樣本瓶，有七成五人交回，正研究強制要求抵港人士交回樣本，但現階段未必需要立法。

食物及衞生局局長陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，當局在機場起初只向歐美國家抵港者派發深喉唾液樣本瓶，源於發現全球有個別地方較高風險，當時在有限資源之下需集中處理自高風險地區返港的人士，而現時全球不同國家均已爆發疫情，她形容確診數字有「爆炸性增加」，政府亦在亞洲國際博覽館設檢測中心，望做更多檢測。

交回樣本瓶數目一直上升 政府會監察情況

她透露，計劃由3月中實施至今，在機場已為入境者派發逾6,000個樣本瓶，有逾4,000人交回，成功收集比率約七成五，但政府望做更多檢測，正研究強制要求他們交回樣本瓶，至於是否立法，她認為若設法律框架，必須要有執法能力配合。她續指交回樣本瓶數目一直上升，反映市民都有相應意識，政府會一直監察情況，暫時未必需要以立法規管。