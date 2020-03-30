【新冠肺炎】限聚令首個工作日　餐廳外排長龍　市民席地而坐進食

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府於3月28日限制餐飲食肆只能招待一半顧客，每枱不可多於四人，餐桌之間須保持1.5米距離。而市民進入餐廳前須量體溫，除進食外須全程戴口罩。 今日（30日）為措施實施後首個工作日，《香港01》記者到灣仔一帶觀察，發現部分食肆外有約20人排隊買外賣；有餐廳僅得數枱食客，氣氛冷清；而灣仔駱克道麥當勞，則有約10人在門外席地而坐進餐。

坐在麥當勞門外進食的嚴先生指，本來打算堂食，但看到麥當勞內人滿為患，不想坐在一起呼吸相同的空氣。（歐陽德浩攝）

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限聚令實施首個工作日，馬先生與同事到公司附近的餐廳排隊買外賣，並表示「如果政府一早封關，大家咪唔使咁辛苦。」他指，因擔心堂食會增加感染風險，而該餐廳價廉物美，製作速度快，因此選擇購買外賣；他續指，雖然手機有外賣app，但因運費及價錢偏貴，加上想離開辦公室出外散步，所以不會考慮使用。

食客：擔心四人搭枱增加感染風險

而坐在麥當勞門外進食的嚴先生指，本來打算堂食，但看到麥當勞內人滿為患，不想坐在一起呼吸相同的空氣，並指門外的位置較為冷清，相對裡面比較安全。他又指，雖然措施限定四人一枱，但同枱食客均為搭枱，互不相識，因此反而有擔心：「M記人流咁多，四個唔識嘅人坐埋一枱，都唔知隔離有冇病。」

平日喜歡堂食的林小姐指「隔開咗一張枱都唔係好多人」，而人多的餐廳則不會選擇。她又認為，即使隔開一段距離仍然有機會感染，因有許多症狀隱形的病人，而且非所有工作能留在室內，唯有自己小心一點。

素食餐廳老闆黃小姐指今日午市收入下降五成，因素食需保持新鮮，每日採購，唯有減少一半的進貨量控制支出。（歐陽德浩攝）

▼限聚令首個工作日▼

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餐廳老闆：午市收入減半

不願出鏡的粵菜館老闆王先生指，限聚令生效首日生意大減一半，過往餐廳「椅背挨椅背」能坐200人，現在只能接待52人，受疫情影響，已有幾名員工被迫放假。被問到是否贊成新措施，他直斥：「點會贊成？點都會有更好嘅解決方法。」他亦透露過去從不做飯盒生意，更指外賣亦無法幫補生計。「唉，好微囉，好過冇，個收入都係爭十萬八千里。」

素食餐廳老闆黃小姐表示措施一定會影響生意，但大家全民抗疫要出一分力。她指，今日午市收入下降五成，因素食需保持新鮮，要每日採購，唯有減少一半的進貨量控制支出。她亦指，為了確保員工就業，不增加社會的失業率，只能硬著頭皮與員工共渡時艱，更指政府若一開始實施封關，疫情不至於發展至此。「我冇人工好耐喇，而家環境穩定勝過一切，大家一齊努力打好呢場仗！」

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼