【新冠肺炎】調查：近四成參展商希望取消書展　團體要求租金減半

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案數目幾周內急升，不少公眾活動都取消或者延期。香港出版界對今年書展是否能如期舉行十分關注，調查顯示有38%的中小微企希望取消書展，逾八成希望貿發局減免一半的租金。

出版界的中小微企組成2020香港書展關注組，成功收回240個攤位的中小微企、約佔參展攤位的八分之一的調查問卷。結果顯示95%的參展商主認為今年生意額會下跌，生意額會減少50%以上。有38%的參展商希望取消書展，33%希望書展延遲，而若書展如期舉行，70%會如期參加；83%希望貿發局可以減租一半。

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關注組指，因參展商需兩至三個月籌備書展，要求貿發局可以在5月15日之前確定書展是否可以如期舉行，而屆時應允許已報名參加的參展商退出並收回參展費用。關注組表示若書展如期舉行，貿發局應減免租金50%。而如有展商選擇不參與本屆書展，關注組希望貿發局保留2019參展商於2021年參展時的條件與資格，保留各項優惠；若舉行時有突發狀況腰斬或縮短展期，貿發局需按比例退回租金。

貿易發展局副總裁周啟良日前在電台節目表示，他與業界就7月中的書展，密切進行會議，期望可如期舉行，他指，不少書店經營存壓力，亦有多本新書專揀書展期間面世，「業界都有共識想搞得到」。他說，倘受疫情影響，將有應變方案，包括正積極尋找暑假另一檔期舉行。