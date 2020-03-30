【新冠肺炎】限聚令首日無檢控個案　食衞局：排隊外賣不算聚集

因應本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，政府早前訂立《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，昨日（29日）凌晨生效，為期14天。 食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基今（30日）早接受港台節目訪問時表示，規例生效後大部分市民及食肆均合作，昨日主要採取教育及勸籲方式，暫未有檢控個案。被問及市民在餐廳排隊買外賣時會否被定義為聚集，陳偉基說，若排隊則不算聚集，但若阻礙公眾地方，警方可作勸籲。 被問到會否延長禁令生效期，他於商台節目受訪時指，需視乎疫情發展而定。

每逢周末，均有外傭在公眾地方聚集。（資料圖片）

規例訂明群組之間要保持1.5米社交距離，餐檯亦需遵從有關距離限制，陳偉基說1.5米的定義，是以專家提出的飛沫傳播距離計算，但執法人員未必每次需要用尺量度，若發現聚集市民距離太近則會作勸籲。他同時承認，規例難以涵蓋所有細節，期望市民能本着防疫心態看待。

陳偉基於商台節目受訪時感謝市民過去3個月努力防疫，惟過去短短兩周確診個案由138宗，增至642宗，當中9成屬外地輸入。他又提到，不少個案涉及社交接觸，包括前往酒吧、出席婚宴等，長此下去本港醫療系統無法承受，因此政府提出兩法例，規定公眾地方聚集人數，以及管制餐飲業及若干場所經營情況。

民建聯前北區區議員鄧根年侄兒昨（29日）於粉嶺的松嶺鄧公祠外舉辦百人婚宴，被質疑是否違法。陳解釋「禁聚令」有兩大考慮，包括該場所是否可予公眾人士不時進入，即使是私人場所，包括戲院、食肆等亦符合定義；聚集則指有目的性聚集，但亦需視乎是否事先有人安排及活動時間長短等。他又指，婚宴需跟隨規管餐飲業規例，包括只可4人同坐一桌、每張枱之間需相隔1.5米等。

他理解很多聚集不能避免，但勸市民「停一停、諗一諗」，「呢個限制只係兩星期，係咪一定要聚集，可唔可以減少參與人數？」他又稱，法例實施首日，執法人員主要向市民採取勸喻，他呼籲公眾自律，減少社交接觸。被問到甚麼情況下會進行票控？他續稱，決定權在執法人員，相信會根據其判斷，要求違規市民配合法例要求，但他強調，大原則是勸喻及教育市民。

對於不少外傭仍於周末聚會，他指新規例昨始生效，外傭仍需時熟習，會透過外傭僱主及外傭中心加強宣傳。至於有心人派發口罩，導致大排長龍，會否「犯禁」，他則指，相關活動獲轄免，因屬於有助於預防及控制指明疾病的供應或物品範圍，但他亦重申，呼籲市民14天內避免公眾聚集，免增傳播風險。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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有別於健身中心、戲院等，麻雀館現時毋須關閉14天，陳偉基解釋，制定規管範圍時，主要考慮處所活動距離、是否人多密集、以及可否採取防禦措施，將視乎疫情發展和實際需要，增減受規管場所，強調有提供食物的麻雀館需受餐飲業相關規例監管。

談及會否延長禁令，他指需視乎疫情發展而定，「依家每日幾十幾十宗確診個案，好多懷疑個案，擔心醫療系統承統唔到」，倘疫情受控，港府將會解除法例。