【新冠肺炎】公院增400臨時隔離病床　檢疫中心趕建逾千單位

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，醫管局行政總裁高拔陞今日（30日）提到，3月中確診個案大增，對醫院負壓病床數量造成很大壓力，警告若香港如歐洲般疫情大爆發，屆時確診者或需留在社區隔離，不能住院。 現時香港有3個檢疫中心，用以隔離密切接觸者，以及抵港前14日曾到韓國大邱、伊朗、中國湖北省等地的人士，之前已啟用逾1,200個單位。除了檢疫中心，政府亦設有3個暫住設施，入住者為必需接受家居隔離，但又無法安排入住地方的人士；康文署表示，截至昨日（29日）上午，3者合共入住人數約為160人，入住率近四成。 為解決檢疫設施不足，政府早前宣布會加建，共1,130個單位，不過其中500個位於竹篙灣的單位，需待7月方落成。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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醫管局今日公布，負壓病房使用率為77%，負壓病床使用率為65%。高拔陞3月21日曾指，由於很多外地返港人確後必需入住負壓病房；另有不少懷疑個案，回港後出現病徵。他當時稱，負壓病房用作處理傳染性個案，不能流轉太快，需清洗和消毒，一定要經完全消毒，方可以流轉。他又稱，為減少負壓病房壓力，懷疑個案可於北大嶼山醫院及亞洲博覽館檢測，陰性就毋須入住。另外，確診者需驗出陰性，才可離開負壓病房。今早高亦警告，若香港如歐洲般疫情大爆發，屆時或要考慮不在醫院隔離，讓部分病人留在社區隔離。同時醫管局本周起將增加400張二級隔離病床

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇今亦稱，現時情況「有少少進入失控狀態」，之後如要應對隔離病床爆滿的情況，可將部分輕症患者移至駿洋邨等檢疫中心或隔離設施，當他們的病毒量低時可回家居隔離。

▼已啟用的檢疫中心▼

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現時全港有3個檢疫中心，即駿洋邨、饒宗頤文化館翠雅山房、柴灣鯉魚門公園度假村，用作隔離與確診者有密切接觸的人士。之前衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾指，與患者病發前2日，及病發後14日內，有15分鐘或以上面對面交談的人，就屬密切接觸者，一般主要為家人。此外，抵港前14日內，曾到武漢、韓國大邱及慶尚北道、伊朗、意大利艾米利亞－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區的港人，亦必需到檢疫中心。

翻查資料，駿洋邨一共有5座，早前其中2座已提供逾千個單位，仍有3座未啟用，之前已有訪韓港人、鑽石公主號及湖北回港人士入住隔離。至於翠雅山房，則可提供53個單位，《香港G報》創辦人周融、長康邨康美樓召群組、北角佛堂群組等人都曾入住。柴灣鯉魚門公園度假村則本身可提供27個單位，之後政府加建，首批約120個單位於3月初完成，伊朗回港人士曾入住。

早前政府宣布，由3月25日凌晨起，所有非香港居民由海外國家或地區乘搭飛機抵港，將不准入境；如到香港前的14天內到過海外國家或地區的非香港居民，亦不准經內地、澳門和台灣入境。

至於誰人入住曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心及麥理浩夫人度假村等3個暫住設施，之前政府曾表示，香港居民會在家居，或其自行安排的住所接受檢疫；如港人無法安排入住地方，則會由當局安排入住暫住設施隔離。不過由於當局發現有懷疑濫用情況，故由3月17日起，向入住人士每日收費200元，作為入住及膳食收費。

翻查資料，除了獲豁免人士，例如對政府事務運作屬必要的人員；為疫情提供意見及研究的學術專家及人員，其他所有從內地、澳門、台灣，以及任何其他海外國家或地區抵港的人士，都必須強制在家居或其他住所，接受隔離檢疫14天。康文署回覆表示，截至3月29日上午，3者合共入住人數約為160人，入住率近四成。換言之，即3個暫住設施一共可提供約400個單位。

政府早前已多次指，檢疫中心不足需要加建，當中包括八鄉少年警訊永久活動中心會翻修約80個單位，並以組裝合成方法加建約120個單位，預計4月內完成工程；竹篙灣一幅佔地4公頃的政府土地亦會興建檢疫設施，首階段100個單位料於5月內完成，其餘500個則或於7月內落成；西貢戶外康樂中心的小型足球場加建約100個單位，預計可於4月內完成工程；另外鯉魚門公園及度假村內的足球場，亦會加建230個單位，預計4月內完成。換言之，即暫時政府會再加建約1,130個隔離單位。

不過加建檢疫中心亦所費不菲，鯉魚門公園度假村的350個單位（已加建的120個單位，及正準備的230個），造價估算逾5,500萬元；西貢戶外康樂中心的100個，則需逾3,000萬元；八鄉少訊中心的200個單位，花費逾6,000萬，其中5,000萬由獎券基金撥款。至於竹篙灣的600個單位，首批100個已料花逾1.9億，同樣由獎券基金撥款；其餘500個的撥款來源則尚未公布。