新冠肺炎│男警確診前西九文化區野餐　2患者到Potato Head生日會

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，衞生防護中心公布今日（30日）增41宗確診個案，當中34人有外遊史，比率高達八成，另有4人的感染源頭未明，包括一名31歲男警員，當局稱他與之前確診的22歲女警員無關。31歲男警自3月29日發病，他於27日曾與數位朋友到西九文化區野餐，這些朋友亦被列為密切接觸者需檢疫。 中心又透露，有兩名患者同場參與一個10人的生日聚會後，相繼於昨日（29日）及前日（28日）確診，惟未知兩人的確實感染源頭。

今增至少41宗個案 4人無外遊未知感染源頭

衞生防護中心公布今日新增41宗確診個案，21男20女病人年齡介乎11歲至65歲，當中34人有外遊紀錄，其中17人是留學生；無外遊史的7人當中，第670宗是酒吧樂隊群組，曾訪尖沙咀All Night Long。第677及683宗個案則均是之前確診個案的密切接觸者。餘下4人暫未找到感染源頭，仍需調查。

與男警西九野餐 朋友需檢疫

其中一個源頭未明個案，是昨晚有初步確診的31歲男警員，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，該警員亦是今日確診的個案之一，是編號663宗個案。張竹君表示，該警員在石硤尾警署工作，自3月29日起發燒，同日去明愛醫院求診。他於3月28日仍有上班，當時值夜班，無與其他人共膳，其餘時間亦有戴口罩，故一齊工作的警員不屬密切接觸者。

張竹君續指，該警員3月27日放假，當日曾與三、四位朋友一起到西九文化區野餐並進食，被界定為密切接觸者。當局指，該警員與上周確診的第428宗、22歲女警無關，亦無一同接受燒槍訓練，目前未見男警有較高風險的行蹤，感染源頭有待調查。

Potato Head生日會參加者「十中二」 源頭待追查

近日亦有其他源頭未明的確診個案，其中第566宗及第618宗個案，曾於3月15日到過「中西區第三街100號」，兩人先後於前日及昨日確診。

張竹君透露，兩人同場參與一個為數約10人的生日聚會，餐廳名字為「Potato Head」，但未知兩人的確實感染源頭。據該餐廳的社交網站顯示，自3月27日起因應疫情發展決定暫停營業。

公開大學女學護曾到有多人確診酒吧

早前涉及4間酒吧、9隊樂隊的「酒吧樂隊群組」，今日增一名顧客確診，整個群組累計63人中招。張竹君稱，第670宗個案患者是香港公開大學的學護，大學停課後已無再上班，亦無接觸醫院的病人，病人去過尖沙咀酒吧All Night Long，該酒吧已有樂手、職員及顧客確診。

此外，今日新增的第677宗個案，其親人是第533宗個案、25歲女病人，她於3月13日去過中環酒吧Draft Land。早期到過同一酒吧的確診個案包括三名屈臣氏集團員工，分別是第191、217及373宗個案。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（歐嘉樂攝） 多6人康復出院 有1人從穩定轉嚴重 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，過去24小時，再多6位確診病人康復出院，分別是第102、146、147、148、156及246號病人，累計已有123名確診及1名疑似病人出院。至於仍留院的489個確診病人，則分別在14間醫院留醫，當中5人情況危殆，5人情況嚴重，新增的一宗嚴重個案是第461宗個案患者。 至於懷疑個案方面，醫管局截至今日中午呈報了191宗懷疑個案，連同之前仍留院的病人，合共有554人仍在公院接受隔離治療。

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