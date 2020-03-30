新冠肺炎│負壓病房爆棚　39確診者留家未入院　醫管局開二線病房

新型冠狀病毒肺炎確診個案持續攀升，有上周六（28日）確診、居住深水埗唐樓一個劏房單位的男子，控訴遲遲未獲安排入院治療，過去三日於不足200呎單位內與母親同住，至今午才獲送往屯門醫院。 醫管局本周內陸續動用400張病床作「第二線隔離病房」，即把普通病房改裝成負壓病房。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今午3時，仍有39位確診病人待分流至「第一線隔離病房」接受治療，承認目前隔離病床數目非常緊張，醫管局已「盡做」，今日起部分醫院也啟用「第二線隔離病房」，以分流部分病情較穩定及正在康復的病人。

黃先生（戴帽者）前日（28日）證實確診，直至今午12時許始獲派員接載送院。（鄧詠中攝）

由普通病房改成 加裝抽風變負氣壓病房

「二線隔離病房」由普通病房改裝而成，需設兩扇門，並在病床臥間加裝兩個抽氣扇及HEPA過濾抽風裝置空氣過濾機器，以符合負氣壓病房要求。醫管局曾透露，首階段改裝400張至500張床，開支約1,400萬港元。

劏房倘無獨立廁所 鄰居界定為密切接觸者

居於不足200呎深水埗劏房、任職酒吧的21歲男患者黃先生早前已被獲衞生署通知確診，但至今早仍未能聯絡署方安排入院治療，過去三日間需於不足200呎的劏房單位與母親同住。他指，同屋另有4個住戶，家中亦有養狗，惟漁護署未派員處理。直至今午12時許，他才獲救護車接載送往屯門醫院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若劏房沒有獨立廁所，無論是否相識，鄰居會視為密切接觸者。

劉家獻表示，已於轄下七個公立醫院聯網物色普通病房，改裝為負壓病房，增加400張負壓病床。（歐嘉樂攝）

沒有發燒超過48小時、距離出現病徵超過10日 患者可轉房

劉家獻表示，已於轄下七個公立醫院聯網物色普通病房，改裝為負壓病房，增加400張負壓病床，轉送往「第二線隔離病房」主要是病情較穩定及正在康復的病人，以緩和「第一線隔離病房」的使用壓力；傳染病及緊急應變中央委員會今早也開會討論「轉房」準則，包括沒有發燒超過48小時、距離出現病徵超過10日、沒有呼吸道感染病徵及腹瀉、不需要使用氧氣、血液測試有進展，符合上述條件病人及根據其臨床需要才會轉送。

他強調，目前無論是負壓病房或病床使用率均非常高，啟用「第二線隔離病房」是希望騰出更多「第一線隔離病房」給確診或懷疑確診病人，重申「第二線隔離病房」的裝備也非常謹慎，會向醫護提供全套保護裝備，包括N95呼吸器、全面罩、手套及保護衣。

轉送「第二線隔離病房」條件 （資料來源：醫管局）

48小時沒有發燒 距離出現病徵超過10日 沒有呼吸道感染病徵 沒有腹瀉 不需要聞氧氣 血液測試有進展

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

部分醫院負壓病床房使用率達100%

對於有部分確診者遲遲未獲送院治理，劉家獻指截至今午三時，仍有39位確診病人待重大事故協調中心分流至「第一線隔離病房」接受治療，並透露部分醫院負壓病床房使用率達100%，而部分病床非同一時間可供使用，因為若有一個疑似確診個案獲安排入住病房，其他病床則不能供其他病人使用，以免互相感染。

劉家獻表示，目前已啟用1,012張負壓床，佔用率達65%，當中有820張床在內科病房，主要接收確診或懷疑確診成人；另有66張在深切治療部，126張床在兒科病房；至於新增的400張負壓病床，主要提供給成人確診者。他又說，目前病人平均等一日才獲送院，從住所接收病人前仍要視乎醫院有否騰空病床；轉送正在康復病人後，亦要清潔原有病床，重申新增400張負壓病床已是一個月前開始改裝，至今個星期才開始啟用，希望今個星期會改善等候情況。此外，他稱醫管局每日會與政府商討不同方案增加負壓病床，重申任何可以協助醫管局解決疫情及幫助病人解決問題的方案都會考慮，日後有確實方案會再對外公布。