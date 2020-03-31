【新冠肺炎】法庭就限制人群聚集有新安排　隔行坐變隔位坐

新冠肺炎繼續在港肆虐，政府上周再推出一系列防疫政策，限制公眾地方聚集人數不能多於4人，但法院內的聆訊可獲豁免。而司法機構自疫情爆發起，一直只維持處理緊急及必要的案件，並實施公共衛生及人流管制措施應對，在政府上周提出相關新措施後，在第二個工作天，亦有作出調節，包括由過去多星期的隔行坐，從今日起改為隔位坐，庭外座位亦被梅花間竹地封上，有法院更在大樓門口領籌，公眾人士須領籌號並由職員安排下方可進庭入座。

九龍城法院的樓梯亦有保安員站崗，以協助欲進入法院的公眾人士。(李慧娜攝)

部份法院犯人欄也封上透明膠板

為應對疫情，司法機構早前已實施各項公共衛生措施，包括規定進入法庭的人士必須戴口罩、檢測體溫、將庭內座位減半、安排公眾人士隔行入座等。各級法院的證人枱亦圍上透明膠板，枱上放置洗手液，而部份法院的犯人欄也封上透明膠板。

九龍城法院要領籌才可進入

九龍城裁判法院今早安排保安在門口向公眾人士派籌，公眾人士領取相關法庭的籌號，以及檢測體溫後方可上樓，司法機構亦安排職員在法庭外安排已領取籌號的公眾人士入座，記者入庭前亦要先作登記。

專門負責處理新案件的1號法庭，今早座無虛席，有部份公眾人士即使領取了籌號，仍要在庭外等候入座，而職員會審視情況，若有旁聽人士離開超過15分鐘，便會安排其他已領籌的公眾人士入座，不過運作大致暢順。

隔行坐變隔位坐

雖然昨日只有粉嶺裁判法院開始由隔行坐改為隔位坐，但有關措施今延至各級法院。區域法院方面，法院內的公眾和記者座位，均梅花間竹地貼上紅白膠紙，公眾和記者之間都需隔著一個空位。屯門裁判法院實施同樣的安排，庭內庭外的座位均被隔個封上。