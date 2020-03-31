【新冠肺炎】靈愛蛋家灣一名職員初步確診　所有職員學員隔離14天

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至昨日（30日）下午4時，本港累計錄得683宗個案。 位於西貢的基督教信義會靈愛蛋家灣中心表示，一名職員於前日（27日）晚上10時經衞生防護中心通知為新冠肺炎初步確診者。中心指，所有職員及學員將在3月19日起計，在中心進行14天隔離，並會暫停與其他單位及外界人士直接接觸。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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靈愛蛋家灣中心表示，初步確診職員最後上班日期為3月19日，當值期間有配戴口罩、清潔消毒及量度體溫。而職員在工作期間沒有任何身體不適，並無發燒紀錄。惟於3月24日早上開始出現發燒病徵，並致電中心請病假及前往求醫，現時該名職員經已入院治療。

職員發燒後已請病假

中心又引述衞生防護中心負責醫生指，職員病發時數天沒有工作，因而評估中心爆發風險不算高。而中心於3月28日已通知中心學員、家屬及全體職員，將啟動一系列緊急應變措施，包括以最後接觸日即3月19日起計，於蛋家灣中心進行14天隔離至4月2日，期間中心繼續停止與其他單位及外界人士直接接觸； 密切留意及紀錄職員及學員的健康狀況，安排每天三次為職員及學員量度體溫；加強清潔消毒工作；職員及學員用膳將會有分隔安排等。