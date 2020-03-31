【新冠肺炎】中電員工英國公幹後確診　回港後無接觸同事

社會新聞
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COVID-19新型冠狀病毒疫情持續，本港累計個案超過600宗。中電確認一名員工於上周六（28日）確診感染，他曾於3月初前往英國公幹，於返港後未有進入寫字樓或接觸公司同事。中電指，已安排團隊為寫字樓及公用設施進行消毒及深層清潔。

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中電指，一名員工在上周六（28日）確診感染新型冠狀病毒，他從3月8日至17日曾往英國公幹，在3月17日回港，其後跟從公司程序限制進入中電場所。他在返港後未有進入中電寫字樓，或與任何公司同事接觸。中電指該名員工現時情況良好，正接受當局安排進行治療。

該名確診員工最後進入中電寫字樓的日期為3月5日，而中電已安排專業團隊於周日（29日）完成相關寫字樓位置及公用設施的消毒及深層清潔工作。

中電一名員工確診感染新型冠狀病毒。（資料圖片）

中電指，在維持正常供電的大前提下，已採取特別工作安排，包括減少非必要工作、在家工作及彈性上班等安排。中電各業務單位會按其業務需要，制定相關應變措施。自疫情發生以來，中電採取各項嚴謹預防措施，以減低同事在工作場所受感染的機會。中電稱，會密切審視個人保護設備的庫存狀況，並向同事發送防疫物資，又會適時關心有機會受影響的同事，向他們提供支援。

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