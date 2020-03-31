【新冠肺炎】中大調查八成人憂感染　七成指政府不足　近半覺鬆懈

本港正面對第二波的新冠肺炎疫情。中文大學香港亞太研究所的調查發現，95%人支持所有從外國抵港的旅客均需要接受14日強制檢疫和醫學監測，超過71.5%覺得政府的防疫措施做得不足夠。而78.8%人更擔心自己會感染到新冠肺炎，但值得關注的是接近一半人認為，港人的防疫態度較前鬆懈，包括多了外出食飯或聚會等。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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中大亞太研究所於3月19日至23日以電話訪問518位市民，了解他們在疫情下的生活及看法。結果發現，超過71.5%人，約370人覺得政府的防疫措施做得不足夠，67%認為3月的疫情較惡化了，不足一成人指有緩和的情況。同時，78%人更擔心自己會感染到新冠肺炎。

調查亦發現，95%受訪者支持現時所有從外地抵港人士，均需要接受14日強制檢疫和醫學監測。96.0%受訪者贊成加重對不誠實填報健康申報表或違反強制隔離措施人士的刑罰。

▼中大調查詳細數據▼

近一成受訪者多了出外食飯



在防疫態度方面，雖然只有5.6%人覺得自己較上月鬆懈，但卻有接近一半人 （48%）認為港人的防疫態度較前鬆懈，8.1%的人指自己有多了出外食飯，2.7人有與親友聚會，也有4.8%人有逛街購物。



調查亦發現，63.5%人表示家中儲備的口罩足夠，32.6%則認為不足夠；79.6%受訪者表示，家中儲備的消毒清潔用品足夠，18.9%認為不足夠。同時，逾九成（95.4%）人出外會配戴口罩，85%人也經常使用酒精搓手液或用皂液洗手，沒有人表示不會戴口罩外出。