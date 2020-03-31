【新冠肺炎】中大醫學院申請豁免限制聚集獲批　如期舉行考試

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，全港學校均無限期停課，大學則採用網上授課。中大醫學院表示，已向政府就考試安排遞交豁免限制聚集的申請，並已獲得批准，將計劃如期舉行考試。

中大醫學院表示，已向政府就考試安排遞交豁免申請，並已獲得批准，將計劃如期舉行考試。（資料圖片）

要確保專業水平及病人安全

中大醫學院回覆查詢時表示，考慮到疫情將持續一段頗長時間，甚至有機會轉趨嚴重，把考試延期只是把問題延後處理，並非解決良策。經平衡「學生安全」及「確保專業水平及病人安全」的多方考慮下，中大醫學院已向政府就考試安排遞交豁免申請，並已收到政府的通知，獲得批准豁免，將計劃如期舉行考試，將採取一系列嚴格的感染控制安排，避免交叉感染。

參考2003年沙士做法

中大醫學院指，參考2003年沙士疫情期間的做法，在剛完成的三年級及五年級醫科考試，校方實施一系列防範措施，包括所有有關人士須戴上口罩、保持手部衞生、量度體溫、作健康申報及保持適度距離等。為保障學生及病人的安全，在此期間醫學生不會進入醫院病房、也不會接觸病人作學習或考核。

中大醫學院強調，十分明白和理解同學於此期間在健康及學業上的憂慮，校方一直有透過各年級的學生代表收集同學的意見，了解他們對教學及考核的想法和意向。校方於昨天與四年級及六年級的學生透過線上會議，就考試安排及各項感染控制措施進行溝通。

中大醫學院也計劃將考生分配在多個不同地點進行考試，避免多人在同一禮堂內應考；並加闊考生之間的坐位距離及分隔用餐時間及地點等，進一步減低交叉感染的機會。校方續指，作為未來的醫生及接受過醫學教育，相較市民大眾，醫學生在感染控制方面的意識及實踐能力應更強及更嚴謹，校方有信心在考試安排上的多項防範措施能夠妥善有效地執行，切實地保障自己和他人的健康。

《香港01》已就考試事宜向港大醫學院查詢，正待回覆。

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