【新冠肺炎】港大醫學院製快速測試　埃及印度採用　2小時有結果

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港大李嘉誠醫學院於1月研製出用於適用於今次病毒的快速測試，能夠於2小時內檢測病毒。港大醫學院指，測試已用於全球超過40個國家的公共衞生實驗室，包括近期有多名港人旅遊返港後確診的埃及、印度及柬埔寨等地。

香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文為研發團隊成員之一。（資料圖片）

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部朱嘉永博士、潘烈文教授、裴偉士教授，於今年1月成功研製出用於測試新型冠狀病毒的快速核酸擴大檢驗測試。研究人員會先從病人身上採集樣本及提取當中的基因，並透過與病毒相關、用以識別當中獨有排序的「引子」（primer）去促使相關的基因片段擴增，再以脫氧核糖核酸（DNA）「探針」（probe）進行檢測。

港大醫學院稱，測試方法的優點在於高靈敏度，即使樣本只含有極微量的病毒RNA，也可以在2小時內被檢測出來。

全球超過40個國家的公共衞生實驗室採用港大醫學院研發的快速測試，包括美國、俄羅斯、埃及、柬埔寨等地。（港大醫學院提供圖片）

埃及柬埔寨憑測試找出確診個案

他們免費為各國實驗室提供相關的參考資料及試劑，現時已發放到全球超過40個國家的公共衞生實驗室，而埃及、柬埔寨和尼泊爾等國家，均藉此快速測試成功找出當地的確診個案。

研發團隊成員潘烈文說，團隊過往於處理沙士、中東呼吸綜合症（MERS）和豬流感等多次傳染病危機期間累積經驗及知識，有助港大醫學院立足於防疫的最前線，透過與世界分享第一手科研成果，希望可以與全球攜手，共同應對新型冠狀病毒疫情。

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