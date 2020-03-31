侍應認用磚狂擊新相識女子　致對方面骨粉碎性骨折　官：十分恐怖

男侍應在飯局認識一名內地女子，之後到海濱長廊暢飲，女方凌晨時份欲離開，卻遭侍應抓著及用磚塊猛打面容，至女方暈倒仍繼續打。內地女被打至鼻骨及面部多處受傷，部份更呈粉碎性骨折。侍應被捕後解釋當晚原想與事主另覓地方作性行為，現場曾有另一人出現，惟閉路電視卻沒有拍到第三者出現。 侍應今（31日）在區域法院承認1項有意圖傷人罪。法官指案情十分恐怖，事主傷勢亦非常嚴重，坦言：「判刑起點係講梗好多年。」把案件押後至下月21日判刑，期間控方嘗試索取事主最新的醫療報告。

被告伍康華承認在西貢用磚塊襲擊內地女子楊曼曼，令她面部嚴重受傷。(資料圖片)

事主不省人仍遭襲擊

被告伍康華，24歲。他承認於2018年12月20日，在西貢翠塘花園附近非法及惡意傷害楊曼曼（27歲）。

法官看過事主傷勢的相片後，坦言其傷勢非常嚴重，又指本案十分恐怖，事主不省人事後仍遭被告襲擊，表明「判刑起點係講梗好多年」。

法官欲知事主最新情況

法官又指，想知道事主的康復情況，是否要再進行手術和頭部有否永久性損害。控方透露，事主案發時是持雙程證來港探望母親。她在案發後並非在港覆診，而是在內地就醫。

法官因此把判刑押後至4月21日，期間讓控方聯絡事主，以及嘗試索取她最新的醫療報告。

海濱長廊聊天突變血案

案情指，被告和事主於2018年12月19日，在西貢一個晚飯聚會中認識。兩人在翌日深夜1時左右，前往附近的海濱長廊飲酒聊天。

約2小時後，事主表示要離開，但被告抓著她的手，拒讓對方離開。被告又拿起磚塊打事主的頭數次，令對方暈倒。

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目擊者見事主頭受重擊10至15次

案發地點附近的一名民居，聽到求救的叫聲。該民居又看到一名男子襲擊事主。事主暈倒後，該男子繼續施襲。整個襲擊過程約1分鐘，而該男子總共襲擊了10至15次。

事主面部骨部份呈粉碎性骨折

事主其後被送院救治，當時她言語不清，頭部重傷。檢查顯示她的鼻骨、右額骨和左右眼窩內側骨折，而右上頜竇上壁和前壁粉碎性骨折。

而其後的檢查亦發現她左結膜下出血、上唇創傷和上牙齦裂傷，以及面和頭有多處裂傷等，她留醫16天後才院。

被告稱曾想另覓地方作與事主性行為

被告則在案發現場附近被捕，他在錄影會面稱，和事主飯後在海濱長廊飲酒聊天。兩人之後決定離開，並想另找地方進行性行為。他指當時有一名男子突然出現，責罵和襲襲事主。被告之後試圖離開，但事主則抓著他不放。被告因此拿起硬物襲擊事主，事主終放手，被告趁機逃走。

閉路電視顯示現場只有兩人

惟事主在認人手中，認出被告為襲擊她的人，而案發地點的閉路電視亦顯示，案場只有兩個人。

案件編號：DCCC 538/2019