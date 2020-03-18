醋夫通渠水淋妻後指妻有撰信求情　官不信有真原諒　判夫入獄8年

裝修工思疑妻子紅杏出牆，認定她和一名因工作而結織的「程先生」有染。他又跟蹤妻子，發現對方登上一部的士後，便認為妻搭上的士司機。裝修工質問妻子，繼而用通渠水淋對方，令妻子的六成皮膚燒傷。裝修工早前認罪，更呈上妻子的求情信。法官今(18日)在高等法院判刑時引述其妻的相關報告，指其妻事隔年多仍身心受創，且其創傷屬終身影響，雖然妻子為被告寫求情信，但法官認為其妻子只是念及子女，並非原諒了被告，經考慮後判被告入獄8年。

被告劉慶球在高等法院承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪。(資料圖片)

被告劉慶球，59歲。他早前承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指他於2018年10月15日，在筲箕灣興東邨的住所向51歲妻子郭秀蘭淋通渠水。

感到極為痛楚需服藥助入睡

法官判刑時引述郭的創傷報告，透露她會回憶事件，又感到極為痛楚，曾需透過藥物，幫助入睡。而郭在出院後，每天以淚洗臉，亦不敢回到案發的房間，改為在客廳入睡。即使她之後可返回房間，亦需家人陪同。

妻仍憤怒治療路漫長

報告中續指，郭在案發前平易近人，惟案發後她不敢與他人有眼神接觸，甚至害怕照鏡。她患有創傷後遺症，亦認為被告摧毀其人生，對此感憤怒。撰寫報告的心理學家認為，郭的治療過程將會很漫長。

已不能重過原本生活

法官在判刑時指，被告把原本放在廚房的通渠水，拿到房間，案發時把整樽通渠水淋郭。法官認為，被告有意令郭受嚴重的傷害。郭被淋後大叫求助，被告未有施以援手。報告顯示，郭在身心方面的創傷都屬終生，她已不能重過原本的生活。

官認為事主撰信卻未有原諒

對於郭撰寫求情信，請求法官輕判被告，惟法官認為，郭此舉是顧及兩人的4名子女，以及被告過往對家庭的貢獻，而不是因郭已原諒被告。

案情指，被告於案發當晚7時許，在住所的房間和郭口角。他在房間內取出一樽通渠水，再把整樽通渠水淋向郭。郭覺全身感刺痛，奪門而出。二人的長女見狀立即帶郭到浴室，用水淋身，兒子則報警。警方在同晚8時許，在興康樓門口拘捕被告。

事主全身五至六成二級燒傷

而被告錄影會面中稱，懷疑郭與一名因工作關係而結識的「程先生」有外遇。此外，被告又曾跟蹤郭，見她登上一輛的士，亦有懷疑郭與的士司機有染。他於案發時質問郭是否有外遇，郭矢口否認。被告亦稱其實不確定郭有與兩人有染。

郭被送到東區醫院急症室，當時全身約50至60%的皮膚二級燒傷，包括臉、四肢和外陰。事主稍後轉送至瑪麗醫院，之後進行多次植皮和清創手術。

案件編號：HCCC288/2019