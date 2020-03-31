【新冠肺炎】世衛指生病才需要戴口罩　專家：不利控制疫情

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球繼續蔓延，總感染人數已超過78萬。世界衛生組織昨天（30日）仍然強調，沒有證據顯示公眾戴口罩有好處，認為只有生病或需要照顧病患者，才需要戴口罩。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超不認同世衛建議，他指出由於大量病人沒有病徵，或病徵輕微，但已有傳染性，而病毒可以停留在物件表面一段長時間，如果外國市民仍不戴口罩，除了容易傳染他人，也容易令病毒留在公共物品，觸摸過的人就容易染病，他直言世衛的建議不利於控制疫情，「浪費了叫人留在家中、停經濟活動的努力！」

梁子超指出，口罩可以阻擋大粒飛沬達90%以上，亦可減少病毒污染環境，「唔係戴咗口罩就萬能，但可以保障更多人。」他認為雖然外國政府要求市民留在家中，但當地人仍需外出購買必須日用品，如果世衛仍認為一般市民不需戴口罩外出，做法不妥，「病毒噴到扶手，其他人摸到，一樣會感染，帶病毒返屋企。」

梁子超：倘無外科口罩 戴布口罩總好過不戴

他指出，現時亞洲大部分地區的人都有戴口罩，例如香港、台灣、日本、南韓，因此疫情控制得相對較好，而捷克在呼籲市民戴口罩後，疫情也有所緩和。他指，如外國政府繼續不建議市民戴口罩，控制人群聚集的措施仍需繼續延期，經濟若崩潰，會有災難性的後果，「可能會出現附帶的死亡個案。」他認為，如外科口罩不足，戴布口罩也比不戴口罩更為有效。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

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