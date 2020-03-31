新冠肺炎│吸煙及健康委員會斥吸煙抗疫論：煙民患者入ICU高2.4倍

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至昨日（30日）下午4時，本港確診個案累計683宗。香港吸煙及健康委員會指出，病例研究顯示，吸煙人士患上新型冠狀病毒後，出現嚴重病徵較非吸煙人士為高，且在家中吸煙亦會增加同住家人接觸二手煙的風險。 委員會建議，吸煙人士應立即戒煙，包括傳統捲煙、電子煙、加熱非燃燒煙草製品及水煙等，以減低患上相關疾病的風險。

香港吸煙與健康委員會引述有關中國病例文獻研究表示，吸煙者感染新型冠狀病毒後，出現嚴病徵較非吸煙高1.4倍。（資料圖片）

委員會指出，早前發現「吸煙可以預防2019冠狀病毒病」的誤導性報道，而世界衞生組已澄清有關說法實屬虛假。委員會續指，根據有關中國病例文獻研究，吸煙者感染新型冠狀病毒後，出現嚴重病徵比非吸煙者高1.4倍；吸煙患者需入住深切治療部、使用呼吸器或死亡個案約為非吸煙患者的2.4倍。

另外，委員會指出，吸煙時未能配戴外科口罩或需以雙手接觸口鼻，亦增加吸煙傳播及感染病毒的風險。委員會又提及，曾有確診者到酒吧消遣，但酒吧吸食或共用水煙或吸成「擾流效應」，將病毒傳染予其他水煙使用者，以及水煙煙霧存有大量毒化合物，且有研究發現吸食一小時水煙，涉及的煙霧相等於吸食一枝傳統捲煙的100至200倍。故該會促吸煙人士盡快戒煙，以減低患上任何疾病的風險。

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