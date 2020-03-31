【逃犯條例】17歲男生認藏汽油彈及鐵錘　求情稱只是幫忙帶走物資

去年11月11日有網民發起「黎明行動」，警方凌晨發現有人破壞屯門銀圍輕鐵站，現場附近拘捕一名17歲少年，疑攜有汽油彈及鐵錘。少年的案件今（31日）於屯門裁判法院再訊，少年認罪，稱求情稱涉案物品並非屬於自己，他只是情急幫忙帶走物資。署理主任裁判官張潔宜指，條例列明須判處監禁式刑罰，決定先索取更生中心及勞教中心報告，押後至下月14日判刑，期間被告還柙。

17歲姓蔡被告在屯門法院承認管有攻擊性武器罪。(資料圖片)

被告17歲，姓蔡，是一名學生，他被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。控方今修改控罪字眼，指他於去年11月11日在屯門澤豐街的公眾地方管有一個汽油彈和一個鐵錘。

稱與破壞輕鐵站的人無關

辯方求情指被告初犯，已感到後悔，要求提早答辯。她澄清被告與破壞輕鐵站無關，指他當時正前往會見他人，中途聽到警車聲，亦有人大叫幫忙取走地上的物資，被告情急之下便拾起地上的背囊及鐵錘跑走。辯方強調，被告只是短時間管有涉案的武器，盼法庭考慮為年輕的被告索取感化報告及社會服務令報告。

控罪必須判囚

辯方呈上4封由師長及家人撰寫的求情信。被告的中學校長、副校長及副班主任指他受教守規，並讚賞他稟性善良、有責任心、樂於助人。其家人則形容被告單純、少不更事，望法院輕判。

惟張官指出，條例列明以被告的歲數干犯此罪，必須判以不多於3年的監禁、更生中心或勞教中心。她最終決定先索取更生中心及勞教中心報告量刑，押後判刑。

警見被告與兩男攀爬圍欄

案情指，當日清晨近5時，警方接報指有人破壞銀圍輕鐵站。警員前往途中，見被告與兩名男子攀爬圍欄，其後被告朝澤豐街跑走。警方追捕期間，被告先後扔下背囊及鐵錘，最終被制服。警方從背囊檢取一瓶盛有綠色黏液的玻璃瓶、手套、打火機等。經驗檢後，證實玻璃瓶內的黏液有汽油成份。被告在警誡下保持緘默。

案件編號：TMCC2173/2019