【女設計師藏汽油彈】被告一級榮譽畢業　官指武器具危險性囚1年

女設計師去年10月在大埔的反修例活動中，被發現背包內疑有3枚汽油彈。她早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（24日）在粉嶺裁判法院判刑時，署理主任裁判官蘇文隆透露被告讀大學時，是一級榮譽畢業生，原本前途無限，亦信納她無意投擲汽油彈，惟汽油彈可危及性命，須判處即時監禁，酌情扣減後，最終判被告入獄1年。

女被告王琬瑜被囚車押走時，多名支持者在法院外送行並向她揮手。(林樂兒攝)

女被告王琬瑜 （23歲，內衣設計師）承認去年10月13日，在大埔運頭坊近運頭角休憩處的公眾地方，管有三枚汽油彈。

即時反應幫人帶走汽油彈

辯方求情指，被告關心社會，欲向政府表達意見。她當日原本打算傳遞物資等，無意傷害他人，只是出於即時反應而幫他人帶走汽油彈。被告知道帶走的物品是易燃物，但不清楚確實的物質。

辯方呈上多封求情信，指其親友、僱員等皆非常支持被告，大部份人同意她做錯事、違反法例，需承擔後果。被告在求情信亦表示，在還柙期間深切反省，感到後悔，並感謝親友無條件的愛護。

明知危險仍選擇帶走

蘇官判刑時，表示信納被告無意投擲汽油彈，但指她清楚汽油彈可危及性命，仍選擇幫忙帶走，故須判處即時監禁。他又謂，幸而該些汽油彈無被使用，亦無人受傷，否則案件會交由更高級的法院處理。

蘇官以21個月監禁為量刑起點，被告認罪按例獲扣三分一刑期。由於被告是初犯，蘇官遂減刑1個月。

曾獲6筆獎學金

蘇官續道，被告以一級榮譽畢業，大學期間獲得6筆獎學金，展現出時裝設計的天賦。他形容，被告畢業後隨即受聘於聲譽良好的時裝公司，可見前途無限。然而，被告日後求職及出國工作將會受到此案影響。蘇官考慮上述事宜，再額外扣減1個月刑期，最終判囚1年。

約80人到庭支持被告，因座位有限，有人需站立旁聽。眾人散庭後待囚車駛出法院，並向車中的被告舉起「五大訴求，缺一不可」的手勢。

高級督察甯喜誠稱至今已有3人因藏攻擊性武器被判入獄1至2年。(林樂兒攝)

至今3人因藏攻擊性武器入獄1至2年

大埔區警區重案組第三隊主管甯嘉誠高級督察散庭後表示，警方自去年6月至今，處理了30宗與汽油彈相關的案件，共涉及67名被捕者。其中，3人被裁定在公眾地方管有攻擊性武器，被判囚1至2年。他形容警方對於所有暴力事件抱持零容忍的態度，而被問及去年7月21日有人在元朗手持木棍的事件，則不予回應。

案件編號：FLCC4597/2019