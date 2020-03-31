新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（31日）有小型爆發群組是曾到過尖沙咀卡拉OK「Red MR」。當局於下午4時半舉行的記者會公布消息後，《香港01》記者立即趕赴尖沙咀Red MR分店，發現當時該店仍正常營業，店內亦傳出歌聲。至約下午五時許，職員始將仍在店內的顧客請離開房內，並趕走記者。 Red MR公關部回覆《香港01》查詢指，該分店早於3月26日已進行專業醫生認可級數的程序的全面清潔及消毒，惟今日得悉消息，已立即關閉尖沙咀分店，明日亦會再次進行全面清潔消毒，故明日及後日（4月1日及2日）尖沙咀分店將暫停營業。RedMR Facebook專頁則指，今、明兩日將關閉尖沙咀分店，再作徹底深層消毒及清潔。

【新冠肺炎】尖沙咀RedMR現小型爆發群組 3月24日7人聚會5人確診

【新冠肺炎】直擊RedMR尖沙咀店小型爆發 張竹君一公布即關閉

▼RedMR尖沙咀今日情況▼

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位於尖沙咀加拿分道的Red MR約下午5時半，向在場記者表示，場地已經關閉，內面已經沒有顧客，公司會作出全面消毒，惟並未回答場地關閉多久。樓下水牌顯示，1樓至2樓為Red MR範圍，其餘樓層則為美容店、歌舞廳及餐廳等。

至晚上七時，有兩名身穿保護衣的管理處人員出現，RedMR職員則指清潔人員最快今晚12點時半先到達。

Red MR指，今日（31日）接獲衞生署通知，有多名確診者於本月24日曾到旗下尖沙咀分店。公關部續稱，3月24日當天共有6名員工當值，此6名員工及其餘所有員工將會接受新型冠狀病毒檢測。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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另外，公關部表示尖沙咀分店早於3月26日已進行專業醫生認可級數的程序的全面清潔及消毒，惟今日得悉消息，已立即關閉尖沙咀分店，明日亦會再次進行全面清潔消毒，故明日及後日該分店將暫停營業。

Red MR的Facebook則表示，該批顧客是到獨立房間消費，今、明兩日將關閉尖沙咀分店，再作徹底深層消毒及清潔。為配合政府防疫措施，該公司分店會縮減一半入座率，每房間不會超過四位客人。而客人進入店內必須佩戴口罩，除進食外亦應盡量佩戴口罩；客人進入店內亦必須探熱及以酒精搓手液搓手。

在疫情下，Red MR亦要求員工於店內任何時間必須配戴口罩，為客人服務前後亦需徹底清潔雙手，而店內餐具及用具會徹底清潔及消毒，才供下位客人使用。