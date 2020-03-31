【新冠肺炎】截至下午三時12名患者未送院　早上曾有約60人等候

本港新型冠狀病毒病肺炎疫情嚴峻，今日（31日）截至下午4時確診數字已經突破700宗，醫管局亦承認負壓病床亦十分緊張。醫管局總行政經理劉家獻表示，今天早上有5、60病人仍在等候送院，經安排後陸續入住「第一線病房」，而截至下午3時，仍有12名確診患者未能入院接受治療。

醫管局總行政經理劉家獻表示，早上本有5、60病人等候送院，經安排後已經陸續入住第一線病房，但截至下午3時仍有12名病人未能入院接受治療。（李澤彤攝）

疫情持續，本港確診數字急增，連日出現有確診病人等候數日未能入院的情況。醫管局總行政經理劉家獻表示，今早有5、60病人等候送院，經安排後已經陸續入住第一線病房，但截至下午3時，仍有12名病人未能入院接受治療。他指未有統計病人最長等候時間，「但一般要等一兩、日。」

他指，醫管局已經盡力縮短等候時間，但可調動空間有限，已用不同方法騰空隔離病床，現時共有1,016張第一線隔離病床，扣除126張兒科及62張深切治療部的病床，只剩下828張成人病床。他解釋，安排患者入院時，重大事故控制中心要先查看哪一家醫院仍有病床，亦要視乎病人性別，不同性別不會安排同一病房，「已經盡力，但會再快啲。」

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早前第513宗個案的36歲男子，3月27日已經確診但昨日仍然未送院，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示個案昨日已經安排入院治療。

外國已經出現呼吸機不夠的狀況，記者查詢醫管局呼吸機數量時，劉家獻表示無數字在手，又指現時所有呼吸機「未完全用盡，有需要時都可隨時用到。」但他指疫情「天天變」，不同時間都要再檢討。

此外，記者查問醫管局七個聯網下負壓病房、負壓病床及二線隔離病房分別用量，醫管局未有回答。