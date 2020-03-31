【新冠肺炎】尖沙咀RedMR現小型爆發群組　3月24日7人聚會5人確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（31日）確診個案突破700宗，更有小型爆發群組是曾到過卡拉OK「Red MR」。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，在今日沒有外遊的確診個案中，有4個案於3月24日到尖沙咀「Red MR」唱歌，再連同昨日確診的662個案，該群組其有5名確診者。而另外有2名一同到「Red MR」唱歌但未確診人士，會安排送到檢疫中心。

七人唱K五人感染 今日下午仍營業

張竹君表示，今日確診個案第687、702、704、705號以及昨日確診的662號個案，在3月24日一齊去過尖沙咀RED MR卡拉OK。同行一共七人，其中五人已經確診，另外兩人被送往檢疫中心。

她說群組內最早發病的是在3月24日當晚，其他四人約於3月27或28日出現病徵。根據當局資料，第687宗個案為29歲女子，於3月27日發病，現時於瑪嘉烈醫院留醫；昨日確診的第662宗個案則為28歲男子，於3月28日發病。

《香港01》記者下午到訪尖沙咀「Red MR」，發現該店仍正常營業。至今日約下午5時20分，該店始關門暫時營業。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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張竹君指，不知道他們與卡拉OK職員有無接觸，通常房間中職員未必有緊密接觸，要與卡拉OK管理層了解，相信他們在房間中的話，其他未必有緊密接觸。她說保持社交距離的措施已經實施，應該盡量避免，因為唱歌、喝東西未必戴口罩。

記者問是否要禁止卡拉OK營業，張竹君並無正面回答。