65歲男子確診退伍軍人病危殆　曾屯門醫院留院半月無外遊

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，正調查屯門醫院內一宗退伍軍人病個案。病人為65歲長期病患男子，他在上周五（27日）在屯門醫院出院後，上周六（28日）因抽筋及健康情況轉差而再入院，化驗確診退伍軍人病。屯院發言人指，病人因自身疾病，目前情況危殆。 中心正就個案調查及追蹤曾與病人接觸的住院病人及職員，又提醒體弱者刷牙及漱口時亦應使用無菌或經煮沸的水。

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，正調查屯門醫院內一宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

患肺炎及持續腦癇狀態

衞生防護中心表示，初步調查顯示，病人在潛伏期內無外遊，因長期病患在本月9日入住屯院，並在上周五（27日）出院。但他在周六（28日）出現抽筋及整體健康情況轉差，再入住屯門醫院。病人翌日被轉往深切治療部，臨床診斷為肺炎及持續腦癇狀態。 其氣管分泌物樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。

屯門醫院發言人指，病人因自身疾病，現時情況危殆；而屯院已提醒所有醫護提高警覺，並在有關病房採取一系列的預防及改善措施，包括對病人展開醫學監察、在洗手盤水龍頭、浴室花灑頭加裝特定規格過濾器，以及暫時停用有關洗手盤水龍頭。

中心與屯門醫院正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素，以及研究有否出現群組個案；中心今日已到屯院視察涉事病房及收集水樣本進行化驗，感染源頭仍在調查中。另外，當局正追蹤該院的職員和住院病人等與病人的接觸者，對他們展開醫學監察。

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建議免疫力弱者用無菌或經煮沸水刷牙

衞生防護中心提醒，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長，建議免疫力弱者在刷牙及漱口時亦應使用無菌或經煮沸的水，而盛水器的水亦要每日傾倒，再抹乾容器所有表面；同時應避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。

中心解釋， 退伍軍人桿菌可存活在水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等不同水源環境。病人有機會因吸入人工製水系統所釋出受污染水點和霧氣而受感染。而在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。