滙豐停派息｜醫學會持價值過百萬滙控　司庫料屬短期疫情影響

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，各國經濟陷入停擺狀態。滙豐控股今日（4月1日）公布，董事會接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求取消派發2019年第4次股息。 醫學會義務司庫梁子超透露，醫學會有七位數字資金投放在滙控，「點都有啲影響，但未至於好嚴重。」他認為，取消派息只屬市場短期波動，最重要的是全球疫情盡快受控，市場便能恢復長線穩定。醫學會前會長蔡堅擔心，滙控停派息或影響醫學會來年的活動安排。另外蔡堅個人投資滙控廿多年，早前已賣掉大部分持貨，亦對取消派息有心理準備，「但係都覺得失望、失落。」

滙豐控股公布取消派發2019年第4次股息。（資料圖片／羅君豪攝）

醫學會前會長蔡堅表示，投資股票主要旨在穩健收息，買滙控已超過廿年。然而，在滙豐任職的朋友早前已忠告他不要再買滙控，所以他已對取消派息有心理準備，亦隨即賣掉大部分股票。「明白呢個時勢係無辦法，都係迫不得已跟英國嗰邊，但係都覺得失望、失落。」他表示，暫不會考慮沽清滙控股票，「唔係有需要用嗰筆錢都唔會放埋佢」，但坦言「隻股再唔派息就無吸引力。」

醫學會前會長蔡堅。（資料圖片）

蔡堅又說，雖然個人持貨很少，但醫學會有大量資金在滙控，所以取消派息將影響醫學會來年的活動安排，包括聚會及教學等等。醫學會義務司庫梁子超透露，醫學會有七位數字資金投放在滙控，「取消派息點都對醫學會有啲影響，但未至於好嚴重。依家疫情對各行各業衝擊都好大，我哋無謂嗌得咁大聲。」他續說，英國正在面對疫情及脫歐的雙重打擊，對銀行的影響首當其衝，故他對於不派息表示理解，並希望滙控能「支持到落去」。他認為，滙控取消派息只屬市場短期波動，最重要的是全球疫情盡快受控，社會各界恢復長線穩定，市場便不會有太大問題。