滙豐停派息｜教師公積金持逾10億滙控　資深校長料不影響回報

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全球經濟均受衝擊，有獅王之稱的滙豐控股（0005）宣布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019 年第四次股息，影響投資者收益，包括教師公積金。 根據津貼學校公積金年報顯示，由2012年至去年，滙豐控股一直佔據公積金最大款額投資股份的頭兩位。有資深中學校長分析，教師公積金一直分散投資風險，相信匯豐不派息對投資收入影響不太大，反觀受環球經濟下行，料整體「帳面」投資收入會有所減少，但仍會維持5%的年度股息。

翻查津貼學校公積金年報，由2012年至去年，滙豐控股一直佔據公積金最大款額投資股份的頭兩位。2012-13年度至2016-17年度，公積金投資滙豐控股的金額持續增加，自2016-17年至上年度，才出現下降趨勢，而去年度投資金額為13.525億港元，較2017至18年度的19.513億港元，下跌逾三成。

公積金淨資產持續增加 近三年維持在800億以上

而近幾年來，津貼學校公積金的淨資產中，有逾三成投資於香港境外上市公司的股票，去年度該資產份額佔38.67%，而2018年度亦達38.03%。其次則投資在以港元以外貨幣為單位的債務證券，及香港上市公司股票，去年度兩者比例分別佔19.15%及17.7%。

整體而言，自2010年開始，津貼學校公積金淨資產持續增加，僅在2014年至15年度有所下跌，跌幅為2.6%。近三年以來，淨資產金額均維持在800億元以上，分別為839、893、902億元

有獅王之稱的滙豐控股（0005）宣布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019 年第四次股息。（資料圖片）

教師公積金料回報減少 保證最低5%投資回報

匯豐近年一直保持派發四次股息，不過公司今日宣布，取消派發2019年第4次股息，又預告年底前都不會派息或回購股份，令人擔心對教師公積金影響。有資深中學校長表示，津貼學校公積金的投資範圍包括股票、證券、債券等，以分散投資風險，估計即使匯豐停止派息，對公積金投資收入整體影響未必太大，反觀環球經濟下行，相信各項基金投資回報會有所減少，但難料實質跌幅。他指，根據《津貼學校公積金規則》，教師的公積金有最低5%投資回報保證，故不擔心市況對派息的影響。

該校長解釋，津貼學校公積金設有一個儲備金的「保險池」（reserve pool），若果該年投資賺取高回報，除可派息超過5%，剩餘的利潤可撥入「保險池」；相反，若果該年投資「蝕到入肉」，投資額低過供款額，可調動「保險池」儲備金應付，以保證年度派息最少有5%。若果儲備金不足以支付，可向政府申請貸款，以保證息率。他指，「就算係08年金融海嘯，雷萬途債爆煲，都係派5%」，即使今年回報減少，但相信對累積供款影響有限。

根據年報，由2010年至今，教師公積金每年均向供款人派發5%的股息。而投資回報方面則有升有跌，如2015年投資更出現虧損，當年投資回報率為-3.03%，而2017年則升至12.74%，為多年來最高水平。而自2017年至今，投資回報率呈下降趨勢，上年度投資回報率為1.6%，為2010年至今第二低。