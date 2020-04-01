新冠肺炎│消息：秘魯包機收費至少3萬元　內陸機先往利馬再加錢

港府昨晚宣布將安排包機，於本周五（3日）接載滯留秘魯的港人由利馬飛往倫敦，再轉乘已預留機位的航班返港，乘客需自行付費。 政府消息透露，滯留秘魯港人須自費支付3萬多港元的機票費用，而目前正身在秘魯城市庫斯科（Cuzco）的30多名港人，由於需要另行安排內陸專機先到首都利馬，則需要額外支付數千港元，加起來需合共支付約4萬港元。

秘魯街頭冷清。（資料圖片／受訪者提供）

航班疏落 港府加快安排包機

從秘魯利馬飛往英國倫敦的包機，將是英國航空(British Airways)的航機，港人飛抵倫敦後，再乘車已預留機位的民航客機返港。公民黨立法會議員譚文豪指，據他了解，該班由庫斯科前往利馬的內陸機將收費6千港元，而包機的收費則是3萬多元。

政府高層消息指，與英航商討的協議是「一個package（配套服務）」，3萬多元的收費已包括了由秘魯利馬飛往倫敦，再返回香港的費用。

消息又指，本來預料安排包機的工作需時至少一星期，但由於受包機的航期限制，加上入境處同時安排數方面的工序，因此工作比預期更快。他舉例指，由航空公司安排的航班，在4月3日後，可能要相隔近好幾天，以至一星期才有下一班航機可成為包機，因此加快了港府安排包機的工作。

譚文豪表示，接獲80多宗港人滯留秘魯的求助。（資料圖片）

英國包機收費僅2千港元

譚文豪表示，港府包機收費約3萬元，比早前透過英國乘坐包機的持有BNO港人收費250英鎊（約2千多港元）貴很多。他又透露，得知秘魯當地的馬來西亞大使館亦有意與港府協商，讓國民乘坐港府安排的包機一同離開，他估計一旦成事，或可由馬來西亞方面分擔包機費用。