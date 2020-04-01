【新冠肺炎】政府刊憲卡拉OK關閉14天　Neway、RedMR分店即日停業

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。政府今日（1日）刊憲，宣布加強防疫措施，將卡拉OK、夜總會等場所納入規例，要求暫時關閉14天。 Neway在社交網站宣布，Neway及CEO全線分店由即日起至4月14日，將會暫停營業14天。RedMR同樣亦宣布，旗下4間分店由即日起暫時關閉14天，至4月15日恢復營業。

Neway、RedMR即日停業14天

Neway指出，為配合政府今天最新發布《預防及控制疾病條例》之指引及規例，Neway及CEO全線分店由即日起至4月14日，將會暫停營業14天。

RedMR亦宣布，旗下4間分店由即日起暫時關閉14天，至4月15日恢復營業。RedMR說，在休業期間，將會採用專業醫療級消毒清潔劑，為店內所有空間，包括房間、設施、公共區域、休息室、廚房及儲物室，進行徹底深層消毒及清潔，其成份能有效殺死細菌、病毒和真菌，包括新型冠狀病毒。

REDMR說，旗下4間分店由即日起關閉14天，至4月15日恢復營業。（FACEBOOK截圖）

Red Mr：前線員工須放無薪假

Red Mr表示，生意由疫情至今已跌了七成。他們認為通知時間頗倉促，不單需要即時清場，前線員工亦須放無薪假，期望政府援助。但他們強調，公司至今未有裁員計劃。

Neway在社交網站宣布，Neway及CEO全線分店由即日起將暫停營業14天。（FACEBOOK截圖）

REDMR出現小型爆發群組

REDMR昨日出現小型爆發群組，3月24日晚上曾有七人到尖沙咀REDMR聚會，昨日已有5人證實確診。直至今日，其餘二人亦已成為確診個案，即七人全數染病。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼