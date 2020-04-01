【元朗白衣人事件】涉案7男案件合併　首被告稱打算不認罪

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，其中多名身穿白衫人士在站內及附近地方無差別襲擊乘客。警方事後拘捕多人，並先後分兩案控告7人以暴動罪、有意圖傷人罪等。案件今日（1日）在區域法院提訊，控方申請將兩案合併處理，各名被告則申請將案件押後至6月9日再訊，待法庭處理合併事宜及第五被告處理好法援；法庭准許雙方申請。押後期間第1、2、5、6及7被告獲准以原有條件擔保，第3、4被告則繼續還押，首被告稱打算不認罪。

首被告王志榮涉元朗白衣人事件被控，其律師指他打算不認罪。(呂樂謙攝)

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7名被告：王志榮（54歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛(60歲，燒烤生意東主)、吳偉南(57歲，貨車司機)和鄧英斌（61歲，無業，資料顯示他是元朗八鄉橫台山河瀝背村村長、八鄉鄉事委員會居民代表）。

案件押後至六月再訊

第1至第4被告及第7被告同被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月21在元朗港鐵站內與不明人士犯案；第5、6同被控另一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他們於7月22在元朗港鐵站J出口不明人士犯案。第5被告另被控一項暴動罪及一項串謀有意圖而傷人罪，指他於7月22日元朗站及形點I商場內與不明人士犯案。

控方申請將案件合併處理，法官將案押後至6月9日再訊。其中第一被告表示打算不認罪。

案件編號： DCCC 888/2019, 19/2020