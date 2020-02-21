【元朗721】白衣人藏身南邊圍鄉公所　屋宇署證全幢僭建勒令清拆

元朗721白衣人襲擊事件至今逾7個月，當晚數百名白衣人在南邊圍村聚集，部分人曾進入鄉公所。《香港01》發現，該村鄉公所位處不可建屋私人農地，屋宇署已將農地「釘契」。 屋宇署回覆時首度確認，三層高的南邊圍村鄉公所整幢都屬僭建，署方已發清拆令，屬於新界僭建村屋下首輪取締的目標；元朗地政處亦指會積極配合屋宇署行動。 不過，管理農地的「泰康圍辦事處」職員稱被人佔地建屋，已向佔用人發律師信。住在僭建住宅的南邊圍村村長承認收到律師信，稱會與政府商討，着記者不要問「敏感問題」。

屋宇署回覆時確認，整幢南邊圍福德堂鄉公所均為僭建物。（梁祖饒攝）

南邊圍村鄉公所整幢僭建 所處農地不可建屋

三層高的南邊圍村鄉公所「福德堂」，佔地約900平方呎。根據政府地理資訊地圖，鄉公所位處一幅約4,000呎的私人農地上，該地段還有另外逾20個建築物。土地註冊處紀錄顯示，屋宇署2017年將農地「釘契」，3年間向業主發出至少7張清拆令。

元朗地政處回覆《香港01》查詢時指，上述地段為農地，而該處亦未就該幅農地發出任何建屋牌照或短期豁免書。屋宇署回覆時確認，整幢南邊圍福德堂鄉公所均為僭建物。

721當晚數百名白衣人在元朗站旁邊的南邊圍村，及該村的鄉公所聚集，部分人更走進鄉公所。（香港01直播畫面）

農地管理人稱遭霸地建屋 已發律師信予7佔用人

該幅私人農地是鄧泉菴祖的祖堂地，記者上門向司理鄧枝泰查詢，其家人指鄧不便回應，着記者改向「泰康圍辦事處」查詢。該辦事處女書記黃小姐承認負責管理農地，但稱建築物是霸地者興建，「幅地係我哋嘅，但建築物並唔係我哋，係有人霸佔出嚟」。

黃小姐聲稱，該農地是早年港府發展元朗站一帶「收剩的地段」，她直至接到屋宇署警告信，才知悉農地仍屬祖堂，而辦事處去年9月已向其中7名佔用人發律師信，不過至今未有回覆，聲言對當局催逼清拆感無奈，「要我哋點拆呢？又唔係我起嘅，人哋都唔會畀你拆啦」。

她稱，屋宇署向她們指作為業主有責任還原農地，她曾反建議交由政府清拆，祖堂負擔拆卸開支，亦曾大膽提議屋宇署充公農地，但署方稱不符程序，「唯有交畀律師處理，但相信最終都係拖字訣，上庭可能要使幾百萬」。

土地註冊處紀錄顯示，屋宇署2017年將農地「釘契」，3年間向業主發出至少7張清拆令。

屋宇署回覆時確認，整幢南邊圍福德堂鄉公所均為僭建物。

南邊圍村長認收律師信 反問「關記者咩事？」

農地上僭建的建築物多屬住宅，其中一個單位的佔用人正正是南邊圍村原居民村長陳樹堅。記者上門向他查詢，他直認收到業主發出的律師信，「信係有收過，但關你哋記者咩事？你哋係咪屋宇署呀？」稱會與政府磋商，着記者不要問「敏感話題」。

陳樹堅續稱，僭建問題是港英政府理民府時期遺下，「鄉公所嗰啲建築70年代已經起好，60、70年代唔處理，點解而家先處理？」他稱南邊圍村遭抹黑，對此感不滿，「你哋有你哋訴求，我哋有我哋訴求，我只想安居樂業，唔想搞到城鄉共融咁為難」。

女書記黃小姐承認負責管理農地，但稱建築物是霸地者興建，「幅地係我哋嘅，但建築物並唔係我哋，係有人霸佔出嚟」。（林頌華攝）

南邊圍村村長陳樹堅稱，僭建問題是港英政府理民府時期遺下，他稱南邊圍村遭抹黑，對此感不滿，「你哋有你哋訴求，我哋有我哋訴求，我只想安居樂業，唔想搞到城鄉共融咁為難」。

陳劍青：整幢僭建聞所未聞 與721襲擊如出一轍

本土研究社成員陳劍青表示，元朗村屋僭建司空見慣，但整幢鄉公所都是僭建，「簡直聞所未聞，更加顯得元朗是個法外之地」。他指元朗鄉村往往有特殊待遇，例如多數並無村界，包括南邊圍及西邊圍村，變相「近乎係無邊際申請建丁屋」，批評行政及執法部門長期縱容。

他認為，鄉公所僭建與元朗721襲擊事件有相似之處，兩者都牽涉執法部門「刻意不作為」，導致事件發生，「721事件正正係因為天水圍警署落閘，警員未有及早出動而導致恐襲事件發生」。

陳劍青表示，元朗村屋僭建司空見慣，但整幢鄉公所都是僭建，「簡直聞所未聞，更加顯得元朗是個法外之地」。（資料圖片／李澤彤攝）

721白衣人鄉公所外聚集 南邊圍村成焦點

去年7月21日晚，一批手持藤條、棍棒的白衣人，在元朗站一帶無差別襲擊市民，至少45人受傷，當中一人危殆，5人重傷。大批市民到天水圍警署報警，但警員落閘。時任八鄉分區指揮官李漢民被記者質問時回應「情況混亂，睇唔到錶」；警方事後承認接報後39分鐘才到場。

當晚數百名白衣人在元朗站旁邊的南邊圍村，及該村的鄉公所聚集，部分人更走進鄉公所，有白衣人續將鐵通等武器運送到場，不過防暴警察只留守村口，未進村調查。凌晨，時任元朗警區刑事警司游乃強帶隊進村，完成後稱刑偵人員未見有人手持攻擊性武器。

警方在721襲擊事件遲遲未到場，當晚調查後稱不見白衣人持武器，令社會嘩然，質疑疏於職守。港台節目《鏗鏘集》更揭發，警方當晚早知有白衣人聚集，卻無查問及阻止。事發至今逾7個月，警方共拘捕37人，年齡介乎18歲至61歲，其中7人被控「參與暴動」等罪名。

↓↓以下為721事件白衣人藏身在南邊圍村福德堂鄉公所連環圖↓↓