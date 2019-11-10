【11.10集會】又一城便衣警察持棍制服多人　警與示威者皆浴血

科大生周梓樂墮樓不治、並傳出有少女疑遭警強姦成孕需墮胎消息，令警民衝突升溫。有網民號召今日（10日）在多區集會，進行「和你shop」行動，以配合明日（11日）「強制罷工」行動，強調今日行動目標「不受傷、不流血及不被捕」。 下午4時30分左右，便衣警在又一城多處制服多名示威者，一度引起現場人士不滿，有人要求便衣警員出示委任證，惟遭拒絕；期間有人向幾名便衣警投擲垃圾桶，有便衣警察頭部流血；被制服的示威者亦頭破血流，倒地後十分虛弱。目前防暴警仍在又一城內駐守，受傷示威者有急救員處理。

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有便衣警全身黑衣戴口罩 拒出示委任證

下午4時30分左右，突然有三名於又一城商場內的便衣警，在美心屬下千兩餐廳外，制服現場示威者，他們揮動伸縮警棍毆打示威者，有示威者被打到頭破血流，引發現場人士不滿。

現場人士不斷要求警察出示委任證，惟遭拒絕，身穿的人員更指「呢個時候唔需要」。有現場人士不滿，向便衣警察投擲垃圾桶，有警員亦面部受傷，期間更有人上前「搶犯」，混亂間再有人被捕。

現場一片混亂，除最初3名便衣警之外，其他位於又一城內的便衣警員出現增援，直播中可以見到部分手持伸縮警棍增援的便衣警，全身穿著黑色衣服，且戴有黑色口罩，不能確定是否早前警方記者會上提及的「喬裝警員」。

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被制服示威者頭破血流 顯得虛弱

現場制服至少3人，其後有駐守於商場外的防暴警進入。有被制服的青年被壓在地上，附近亦有血跡。有人詢問被捕人士姓名，惟他輕輕應了一聲之後就再無出聲。及後，防暴警在他周圍設立防線，只允許急救員進入處理。商場外除警車之外，亦已經有救護車到場。

防暴警察亦不斷在又一城內驅趕人群，並開咪指商場已經關閉，並呼籲「奉公守法」的市民聽指示離開。有為頭破血流黑衣示威者處理傷口的急救員表示，傷者頭部有明顯傷口，手部有瘀傷，尚算清醒，曾中胡椒噴霧，又指該名傷者姓方。