【新冠肺炎】陳肇始指關卡拉OK因有群組感染　餐廳要關麻雀設施

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，卡拉OK近日亦有小型爆發群組。政府今日（1日）刊憲，要求卡拉OK、麻雀館、夜店或夜總會今日下午6時起關閉14天。 食物及衞生局局長陳肇始說，卡拉OK至今已有群組爆發，故認為是時候要處理，又指有關做法「迅速應變」。食物及衞生局副秘書長陳偉基又指，除了持牌麻雀館外，若餐飲業或會所內會提供麻雀耍樂設施，有關設施亦要關閉。

食物及衞生局局長陳肇始（左）和食物及衞生局副秘書長陳偉基（右）今日會見傳媒。（梁鵬威攝）

陳肇始：關Ｋ房做法「迅速應變」

早前陳肇始曾指出，卡拉OK多領有食肆牌照，故無需關閉有關場所。對於今次的新措施是否「補鑊」，陳說，政府過去一直有密切留意卡拉OK，但至今已有群組爆發，故認為是時候要處理，又指有關做法「迅速應變」。

被問及政府對抗疫情的措施是否「擠牙膏」，陳肇始認為，新措施昨日已經準備，但今早才能到行政會議商討，然後已立即推出，形容已經很「迅速」。

政府刊憲關閉麻雀館，但若餐飲業或會所內會提供麻雀耍樂，有關設施亦要關閉。（羅君豪攝）

餐飲業、會所不能提供麻雀 美容院服務提供者要戴口罩

陳偉基說，按修訂規例，除了持牌麻雀館外，若餐飲業或會所內會提供麻雀耍樂設施，有關設施亦要關閉。

此外，新規例下要求他人進入美容院時要佩戴口罩。被問及顧客接受面部美容時如何戴上口罩，陳肇始說，理解部份程序未必可以達到要求，但最少服務提供者要戴口罩。

陳肇始說，若日後把美容院、按摩院及會址內有更多確診個案，不排除作再進一步的工作，包括要求關閉。（梁鵬威攝）

日後或會關閉美容院、按摩院

根據今次的刊憲，政府要求美容院、會址及按摩院處所內要提供消毒潔手液等，進場前亦要先量度體溫。

陳肇始說，今次政府「預防式」地把美容院、按摩院及會址放入規例等，若日後上述場所內有更多確診個案，便能快捷作應變，不排除作再進一步的工作，包括要求關閉。