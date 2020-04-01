【新冠肺炎】航班減削飛機提供數據　天文台：只涉3%氣象預測資料

新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，多間航空公司宣布停飛香港或削減航班，間接令本港失去部分重要氣象數據，皆因航機飛行期間所搜集得到的風向、風速及溫度等會定時傳送到地面，這些「從天而降」的數據可讓天氣預報員分析天氣形勢。 天文台表示，飛機數據為實況資料，會加入電腦模式運算，有助提升天氣預報準確度；但即使剔除，對地面氣壓預測的影響較少，只有約3%。

受疫情影響，多間航空公司的飛機停泊在香港國際機場停機坪。（美聯社）

香港天文台去年每日平均接收約十萬多個由往來香港及世界各地機場的航機傳來的天氣報告，這是世界氣象組織「飛機氣象資料下傳」（Aircraft Meteorological Data Relay，簡稱AMDAR）計劃的一環，天氣預報員可利用這些資料分析天氣形勢，尤其是在高空氣象資料相對缺乏的海洋上。

天文台回覆《香港01》表示，不少航空公司會將飛機在飛行期間所測量的風向、風速及溫度等數據下傳至地面，各國的數值天氣預報中心會把這些數據，連同其它多種不同氣象數據，放進數值模式運算以推算未來的天氣狀況。

由於飛機提供大氣層上空（主要是航路上10至12公里高）的氣象數據，除了飛機數據外，數值天氣模式主要靠氣象衛星提供大氣上層的數據。外國一些氣象中心過去的模擬實驗顯示，剔除所有飛機數據會影響數值模式的表現，對於北半球航機飛行高度（約10至12公里）的短期預測，準確度可降低達一成，但對地面氣壓的影響較少，只有約3%左右。

歐洲中期天氣預報中心三月份收到的每日飛機氣象報告數量，截至24日已較月初減少六成左右。（天文台網站截圖）

疫情下飛機氣象報告數量減六成

自疫症爆發以來，歐洲中期天氣預報中心上月收到的每日飛機氣象報告數量，截至24日已較月初減少約六成。以高空風為例，今年3月28日晚上的飛機數據分布只有去年同時段的兩成多，數據點的分佈也頗為疏落，減少主要因為各國減少航空交通。天文台解釋，除了飛機數據外，電腦模式主要靠氣象衛星提供大氣上層的數據，輔以無線電探空儀、氣流剖析儀等數據。

天文台電腦模式使用的飛機報告高空風數據分佈。2020年3月28日晚上（下圖）與去年同時段（上圖）的比較。（天文台網站截圖）

近百年前開始接收飛機天氣觀測

翻查資料，天文台接收飛機天氣觀測要追溯至1924年，當時英國海軍的兩名飛行軍官向天文台提供他們在香港上空四次飛行中所收集到的溫度數據，成本港首次接收到的飛機天氣觀測，但當時資料花上數星期才傳到天文台。

自2004年起，天文台與國泰航空公司合作，接收商業航機傳來的自動氣象數據，並向全世界的氣象機構發送有關天氣報告，成亞洲首個氣象服務部門開展飛機自動天氣觀測的計劃。通過電腦聯繫，天文台可全自動接收覆蓋範圍較廣的飛機天氣報告，免卻人手在飛機上發出報告及在地面接收的工作，也減低人手出錯機會，航空天氣預報員亦可在數分鐘內收到報告，提高數據實用性。

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