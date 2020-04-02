【新冠肺炎】醫學會梁子超：美容院有交叉感染風險　政府措施落後

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診病例765宗。政府昨日刊憲，規定卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會關閉14日；至於美容院、會所及按摩院則可繼續營業，惟須為客人量體溫、可行情況下戴口罩及提供搓手液等。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目《千禧年代》中表示，現時政府要求美容院為客人量體溫、並戴口罩的措施有用但不足夠，不能百分百控制到傳染風險。他解釋，顧客做面部美容時並不會戴口罩，而美容師和按摩師會接觸多個客人，產生交叉感染的風險。他指，由於病毒具有潛伏期，且個案確診需時，故有關規管措施已經落後。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，美容院和按摩院內人與人之間均有較緊密的接觸。現時政府要求美容院為客人量體溫、並戴口罩等措施有用但不足夠，不能百分百控制傳染風險。他解釋，顧客做面部美容時並不會戴口罩，而美容師和按摩師會接觸多個客人，產生交叉感染的風險。

他指，由於病毒具有潛伏期，且個案確診需時，雖然現時政府要求卡拉ok停業，但可能已有病毒傳播，他形容措施已經落後，若能提早規管會較好。他又指，一些不需戴口罩的場合感染風險特別高，若希望在短期內控制傳播，可考慮是否將「可延後的服務」停業14日，以避免疫情持續，將來需關閉的時間更長。

梁子超又指，現時由外地回流的人士大多會接受家居隔離，惟確診者可在無病徵時已傳染給家人，而家人亦會將病毒帶到公眾空間，導致社區傳染。他認為，若不盡早隔離高風險人士和確診病人，便不能阻止疫情在社區滲透和爆發。

行政會議成員湯家驊早前建議，如果疫情持續，當局應考慮限制每日入境人數。對此，梁子超認為可考慮，他指，由大規模爆發地區來港的人士越少越好，減少外地輸入的個案是重中之重。