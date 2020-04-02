【新冠肺炎】美容業界批政府昨日資訊混亂　先晴天霹靂後措手不及

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診病例765宗。政府昨日刊憲，規定卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會關閉14日；至於美容院、會所及按摩院則可繼續營業，惟須為客人量體溫、可行情況下戴口罩及提供搓手液等。 香港美容業總會創會主席葉世雄指，昨日政府發布信息混亂，事前亦完全沒有和業界溝通過，形容是｢先嚟個晴天霹靂，在之後措手不及，再嚟一片混亂」。他指，美容院現時已加強消毒等防疫措施，在防疫前提之下，行業受規管是無可厚非，但認為政府應提早公布，並為業界提供補助，金額不應低於飲食界現時獲得的補助，以幫助業界支付租金及員工薪金。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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政府今日（31日）突然於下午3時刊憲，當中提及可要求美容院、卡拉OK等六項處所須關閉14日，惟至下午約6時，政府再澄清，稱任何人進入美容院或按摩店前須先量體溫，在場所內亦要佩戴口罩。

政府發布資訊混亂 業界措手不及

香港美容業總會創會主席葉世雄在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，昨日政府發布信息混亂，亦完全沒有和業界溝通過，形容是｢先嚟個晴天霹靂，在之後措手不及，再嚟一片混亂」。

他認同美容院有傳播的危險，而自疫情爆發以來，業界已加強消毒，若政府日後需關閉美容院，他亦認為在抗疫前提之下，規管行業是無可厚非。惟建議政府應提早公布，並對業界進行補助，而補助金額不應低於對抗疫基金中對飲食業的補助，以幫助業界支付租金及員工薪金。

業界已加強消毒 有美容院員工確診是警號

葉世雄同日在港台節目《千禧年代》中指，農曆新年過後，美容業的生意跌入谷底，只剩下兩三成的生意。而其後美容院已自發性加強防疫消毒措施，生意自三月中開始已漸有起色，升至有五六成生意。葉世雄形容政府現時的規管措施對業界並無太大影響，現時業界已為員工提供防疫指引，同時加強消毒防疫措施，包括盡量使用一次性的用品，床墊、圍裙，毛巾都不會重用。

對於尖沙咀美容院reenex有職員確診感染新型冠狀病毒，而該職員曾為一名確診患者進行面部美容療程。葉世雄表示，面部美容療程佔整體療程的一半以上，形容昨日有美容院職員確診是 「警號」，業界會加強防疫措施。