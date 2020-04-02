【新冠肺炎】RedMR創辦人羅傑承認同停業但推行過急　應補助損失

新型冠狀病毒疫情持續，政府周三（1日）刊憲，要求卡拉OK、夜總會、麻雀館須關閉14日，惟於昨日下午5時多發稿公布，並於6時生效。 創辦卡拉OK「Red MR」的香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承，今日（2日）在商台節目《在晴朗的一天出發》批評政府措施推行過急，指每日均有新鮮食物等運送至場地，難於短時間作出調動。他又指，政府若為各受影響的行業提供援助，相信大家不反對停業。 至於飲食業方面，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人指，飲食業界近日經營困難，在三月中旬之後，又下跌至剩下一兩成生意。他預料飲食業的失業率會進一步上升，希望政府的「抗疫基金2.0」能補助員工薪金和租金。

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創辦。現時董事為羅傑承的長女羅雪儀，以及香港飛馬董事陳皓兒。羅傑承於商台節目上指，相信業界均同意需要停業，但批評政府推行過急，指難以即時處置店內的食物、酒水等。他指政府應早在疫情前有不同計劃，「十分鐘就要你關就關，好似入面有炸彈咁。」

他又批評，政府在制定規例方面無準則，建議應全部行業停業、餐廳則禁提供堂食，但前提是政府應為業界提供租金補貼或要求業主提供租金寬減，而人工方面亦需要與業界討論出一個合適的補助方案，「否則疫情未死全部人餓死。」

Red MR由香港飛馬足球隊會長、前南華班主羅傑承旗下公司創立。（資料圖片／余俊亮攝）

同為香港飛馬足球隊會長的羅傑承亦認為球賽暫停無必要，認為可容許足球比賽閉門作賽、同時限制球隊職員入場， 加上場地空矌，相信感染機會微。他指現時復賽無期，不排除將會腰斬今季球賽。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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飲食業經營困難 冀業主可減免不少於五租金

面對停業亦包括飲食界，行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人在港台節目《千禧年代》中表示，飲食業界近日經營困難，2月中旬生意只剩下兩成，而三月上半個月生意有所好轉，上升至舊年同期的五成，惟在三月中旬之後，又下跌至剩下一兩成生意。他預料飲食業的失業率會進一步上升，希望政府的「抗疫基金2.0」能補助員工薪金和租金。他又指，現時大部分業主都願意減少租金，他亦希望業主可再減免不少於五成租金。

張宇人表示，行政會議已經賦權予食物及衞生局局長，在有需要時可加強規管，例如飲食業界，有關規例的附表已列明局長可要求食肆部分時間營業、不能堂食只做外賣等。

昨日政府刊憲要求關閉卡拉OK場所、麻將館、夜店或夜總會停業14日，而美容院、會址及按摩院處所，客人進入前須先量度體溫，處所內亦要提供消毒潔手液，身處有關場所的人士亦須一直佩戴口罩。張宇人形容措施「嚴苛」，亦有業界人士向他反映措施推出的時間太急，但他認為政府需在業界和疫情之間取得平衡，並非想擾亂營商環境。