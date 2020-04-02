【抗疫基金】政府指八萬零售業資助按個案審批　毋須更改商業登記

政府早前成立「防疫抗疫基金」，當中的「零售業資助計劃」將向零售商戶發放8萬元的津貼。近日大批商戶到灣仔稅務大樓取籌更改商業登記為零售性質，期望能順利申請津貼。 政府發言人今日（2日）出稿澄清，計劃要求申請商戶須為從事主要及實質業務為零售的實體商店，並無要求商業登記證的業務性質必須註明為「零售」，因此商戶無須為申請計劃而更改商業登記證的業務性質。

政府發言人今日（2日）出稿澄清，計劃要求申請商戶須為從事主要及實質業務為零售的實體商店，並無要求商業登記證的業務性質必須註明為「零售」，因此商戶無須為申請計劃而更改商業登記證的業務性質。（資料圖片）

政府發言人今日澄清，政府在考慮申請商戶是否真正為主要及實質業務為零售的實體商店時，會因應申請商戶所提交所有證明文件，如店面近照、強積金供款結算書、租單、水電費帳單等，按個別個案的情形作全盤考慮，以決定是否符合計劃資格。

所有合資格申請零售商戶必須於今年1月1日前已從事「主要及實質零售業務」，政府會就所有申請所提交的商業登記資料與商業登記署的行政記錄作出核實，確認有關零售商戶是否於今年1月1日前已經開業。如有關的商業登記資料曾於短期內更新，政府會聯絡申請人提交進一步資料及文件，有關申請的審批工作或會因而延長。

政府提醒，如發現有任何人蓄意提交失實或誤導的資料以企圖獲取資助，會轉交執法部門調查跟進。