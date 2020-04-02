【新冠肺炎】疫情影響組合屋生產　社聯南昌街項目延至8月入伙

新型冠狀病毒疫情持續，受內地工廠停工影響，本港不少工程項目進度延誤。社聯於南昌街首個組合屋社會房屋項目，原訂於今年第二季落成及入伙，惟疫情影響國內生產工序，加上調整喉管設計，將會延後至今年8月至9月入伙。

社聯於南昌街首個組合屋社會房屋項目。（資料圖片／李澤彤攝）

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社聯於南昌街首個組合屋社會房屋項目，為正輪候公屋及居於惡劣環境的家庭提供89伙單位，項目交由東華三院營運，項目原訂於今年第二季落成及入伙。

內地3月中復工 工序受阻

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，國內不少工廠早前均停工，社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑指，因受疫情爆發影響，廣東省佛山市於3月中才復工，影響組合屋的生產，運輸及組裝工序，料於4月底才會完成組裝。

此外，他指社聯向扶貧委員會申請195萬元，以調整喉管設計及進行相關工程，例如改用「W形隔氣管道」，以更有效預防病毒經喉管傳播。他預計相關工程及審批需時，項目進度約延遲1.5個月，料於今年8至9月才完成入伙。至於社聯另外兩個組合屋項目，則正進行招標及設計工作。

有業界人士指，大部分組合屋工序於內地進行，礙於出入境限制、貨品通關速度慢，加上部分國內生產線，如喉管、電線等均停頓，導致運輸、採購等程序上均有延誤，料部分小型工程整體進度最少延誤1.5個月。