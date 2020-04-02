英國御用大律師Ian Pennicott中招　孖士打證3員工公幹後確診

社會新聞
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COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，孖士打律師行（Mayer Brown）合夥人何銘勤（Hasofer Menachem Mendel）早前出差後確診。而同行參與仲裁的英國御用大律師Ian Pennicott ，據報亦在英國證實確診。

孖士打律師行回覆《香港01》查詢時指，有三名在港同事外出公幹後證實確診，孖士打亦未有否認Ian Pennicott曾與何銘勤同行到倫敦。

Ian Pennicott曾代表沙中線調查委員會，亦曾參與「鉛水事件」的調查研訊。（資料圖片／張浩維攝）

與六名同事一同出差

有記者在今日記者會中，問及第354宗個案是否何銘勤，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，第354宗個案曾與6名同事出差，衛生署有跟進相關同事。據她了解，當中不止兩名同事確診。

孖士行證實三名同事確診

對於有傳同行的Ian Pennicott確診，記者曾向孖士行查詢。孖士行無否認他們曾一同前往倫敦，又稱至今有三名同事出差後證實確診。

孖士行說，有關同事早前回港時已自我隔離，故未曾返回辦公室。

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Ian Pennicott曾參與沙中線及鉛水研訊

據孖打士律師行的網頁介紹，何銘勤是孖士打律師行的合伙人，亦是律師行的國際仲裁團隊的聯席主管。至於Ian Pennicott則曾代表沙中線調查委員會，亦曾參與「鉛水事件」的調查研訊。

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