新冠肺炎｜唱K群組一人為YSL職員　K11 MUSEA澄清無其他確診報告

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎肆虐，本港今（2日）再新增37宗確診個案，累計突破800宗。網上有傳言指，早前確診的「卡拉OK群組」七人均在K11 MUSEA的名店工作。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該群組至少一人不是在名店上班。消息人士透露，群組有一人在K11 Musea的名店YSL上班。 K11發言人回應稱，日前接獲位於地下租戶Saint Laurent通知，其員工初步確診感染後，相關店舖已即時暫停營業並進行徹底清毒，該店的所有員工正在接受隔離。

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「卡拉OK群組」六人到過K11 MUSEA

衞生防護中心資料顯示，尖沙咀RED MR「卡拉OK群組」有7名確診患者，涉及5女2男，年齡介乎18至35歲。他們的個案號碼分別是662、687、702、704、705、758及759。除了第662號個案外，其餘6人均報稱曾到訪尖沙嘴K11 MUSEA商場，最後到訪日期為3月27日。

網上有傳言稱，K11 MUSEA有多名名店職員確診，涉及數間店舖。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「卡拉OK群組」至少一人不是在任何名店上班。消息人士透露，群組的七人當中，當中一人在K11 Musea YSL上班，該商場暫時未有其他店舖職員確診。

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《香港01》記者到K11 Musea巡視，發現涉事的是G層的Saint Laurent及Balanciaga關閉，Cartier有開。而地庫的YSL BEAUTÉ有營業，5樓的Cartier則關閉。

K11發言人稱，日前接獲一個位於地下租戶通知，其員工初步確診感染後，相關店舖已即時暫停營業並進行徹底清毒。（梁鵬威攝）

K11：K11 Musea只有Saint Laurent一員工確診 已暫停營業

K11發言人回應，澄清K11 Musea商場沒有出現新型肺炎爆發情況。發言人稱，日前接獲一個位於地下租戶通知，其員工初步確診感染後，相關店舖已即時暫停營業並進行徹底清毒，該店的所有員工正在接受隔離。商場亦已為館內外的所有公用設施和地方及洗手間進行深層清潔及消毒。除此之外，K11 Musea至今並沒有其他員工確診，亦沒有接獲任何其他租戶通知有員工確診。商場會繼續密切監察情況及嚴格執行防疫及衞生措施。

在3月30日，K11發言人曾發公告表示，K11 Musea的租戶G011號舖通知，其員工初步確診感染新型冠狀病毒，現正於醫院接受隔離治療。K11網頁顯示，該店的地址是名店Saint Laurent。發言人稱，該名員工自3月28日起沒有在K11 Musea上班。有關商舖得悉其員工初步確診後，已即時暫停營業並作徹底清潔及消毒，商場亦立即消毒所有樓層的冷氣系統、洗手間和其他館內外公用地方及設施。