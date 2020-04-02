新冠肺炎｜銅鑼灣「兵兵」酒吧兼職員工確診　發病日有返工

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港確診個案累計突破800宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在今日（2日）新確診個案中，第769宗個案感染源頭未有頭緒，潛伏期間曾到多間酒吧，至3月28日發病。 該名患者亦是銅鑼灣酒吧「兵兵 Bing Bing」的兼職員工，該酒吧在facebook發公告，表示該員工曾於3月27及28號上班，即他發病當日亦有上班。翻查兵兵的facebook及instagram，該酒吧過去數月，都有舉辦不同派對，有相片顯示職員和顧客都無戴口罩。

曾多日到訪銅鑼灣、油麻地多間酒吧

根據衞生署資料，第769宗個案為39歲男性，無外遊記錄，其病徵為失去嗅覺。張竹君指，他在3月15、16、18及25日亦曾到過酒吧，認為可能在酒吧中受感染。張又稱，該些酒吧主要在油麻地及銅鑼灣，惟與早前酒吧群組中的多間酒吧名字不同。

該名患者兼職工作的酒吧「兵兵 Bing Bing」於今日發貼文指，該員工曾於3月27日及28日上班，建議曾於這兩天到臨的客人密切注意自己身體狀況，如有不適應立即去看醫生。另外，為保障各位員工及客人安全，該酒吧除了關閉14日，亦會進行全場消毒清潔。

「兵兵 Bing Bing」的Facebook 於3月28日亦曾表示，當日進行專業徹底消毒。翻查兵兵的facebook及instagram，該酒吧過去數月，都有舉辦不同派對，有相片顯示職員和顧客都無戴口罩。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼