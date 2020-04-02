郊野公園非法展示直幡個案去年急增至22宗　需逾200小時拆除

反修例風波去年下半年展開後，至今仍未平息。漁農界議員何俊賢在立法會特別財委會提出書面質詢，問及郊野公園非法展示物品情況。漁護署回覆指，去年有22宗於郊野公園非法展示大型直幅個案，較2015至18年每年僅3至4宗，違例個案大幅增加。

去年8月24日，獅子山頭被掛上兩條黑色直幡，寫有「黑警濫暴」、「殺人政權」標語。（資料圖片 / 張浩維攝）

漁護署表示，涉及地勢險要的大型直幅個案，會由多個政府部門，包括消防處、政府飛行服務隊、香港警務處及漁護署採取聯合行動移除。翻查過去記錄，有關部門在2015至18年投放在處理郊野公園內非法展示大型直幅的時間，分別約為50.6小時、54.6小時、41.9小時及32小時；但由於去年涉及郊野公園內非法展示大型直幅個案達22宗，處理大型直幅所需時間增至201.5小時，當中5月及9月相關部門派出人手最多，分別達120人及139人。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）（《規例》），在未經郊野公園及海岸公園管理局總監許可的情況下，不得在郊野公園或特別地區內展示任何標誌、告示、海報、條幅或廣告宣傳品，違反相關規定，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。漁護署表示，現時有155名公務員負責在全港郊野公園及特別地區進行日常巡邏及執法工作，過去5年，漁護署根據《規例》成功提出2宗在郊野公園內非法展示條幅的檢控個案，罰則分別為500元及700元，又曾對其他非法展示大型直幅的個案進行調查，惟調查後均未能找到涉事人，故此未能採取進一步行動。

漁護署表示會繼續加強巡邏郊野公園，包括曾非法展示大型直幅的地點，並會不時檢視有關郊野公園的巡邏路線及次數，又會在有需要時安排特別巡邏以打擊違反《郊野公園及特別地區規例》的活動。