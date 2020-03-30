【專訪】疫情拖低樓市　黃傑龍：不能拖慢造地　應研開發郊野公園

新冠肺炎疫情持續，樓市亦受影響停止飊升之勢。即將退休的房協行政總裁黃傑龍說，疫情終有完結的一日，強調政府造地速度絕不能減慢。他多次重提發展郊野公園邊陲地帶，認為至今仍是值得考慮的選項，「希望將來有共識啦！」

黃傑龍認為，即使現時樓市稍有緩和，但仍然不能停止造地。（羅君豪攝）

在房協指點江山十多年，黃傑龍對建屋最為了解。將一塊「生地」變成「熟地」至少需要五至六年，若在最後一刻才覓地，他認為屆時已經「來得太遲」。他堅持，在疫情之下樓市雖然稍有緩和，造地速度絕不能減慢。

「疫情始終會過去。」他語重心長的說。

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黃傑龍過去亦曾擔任土地供應專責小組委員。（羅君豪攝）

造地是長遠投資

黃傑龍曾任公務員，後來又曾到私人地產發展公司工作，如今在房協工作26載，半生投身與房屋範疇或公共事業，見盡地產市道多年變遷。

他說，土地供應越趨困難，但需求卻有增無減，政府不能停止造地，即使填海亦支持，「任何一個造地嘅工程都有回報，係長遠投資。」

他舉例，房協現時興建的16個地盤中，最終可變成1.8萬伙單位，即使會對財政構成壓力，甚至可能耗盡現金流，但當樓宇出售後，資金自然會回來，「係長遠嘅財務規劃。」

黃傑龍認為，發展郊野公園邊陲地帶仍然值得研究。（資料圖片）

重提發展郊野公園

上屆政府曾提出發展郊野公園，邀請房協在兩個邊陲地帶進行建屋可行性研究，事件惹來極大爭議。後來今屆政府上任不久，馬上牽起一場「土地大辯論」，由於民意普遍支持度低，最終研究被叫停。

發展郊野公園邊陲地帶「胎死腹中」，黃傑龍卻仍然未有放棄。他說，郊野公園不似棕地，毋須賠償或安置受影響住戶。相反，部份郊野公園邊陲地帶接近配套，是較快的供地方法之一，加上面積龐大，若只開發3%的土地，已能滿足現時社會對住屋的需求，「仍然值得大家考慮。」

上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西的綠地。（資料圖片）

雖然心裡從未放棄，但他仍然強調「民意」，「情況會改變，當民意覺得可以拎出嚟再研究，我覺得好值得。」體驗過耗時一年半的大辯論，經歷過無數場公眾論壇或會議，他仍然對開發郊野公園抱有希望，「希望將來有共識啦！」