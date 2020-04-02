傳真社：近百走私船每天三跑交收　嚴打三個月海關檢不足一日貨量

三跑工程一帶水域走私活動猖獗，傳真社調查發現，有走私集團每日用冷藏貨櫃將貨物運到油麻地、昂船洲等地，再經躉船運到三跑附近水域將貨物吊到內地小艇，每日走私貨物逾600噸，但水警及海關過去3個月只檢獲約462噸凍肉，不足該水域一日走私貨物量。

十多艘載滿白色袋裝貨物的躉船被拖到三跑水域進行疑似走私活動。（傳真社）

參與懷疑走私本港躉船最少26艘 料貨物逾600噸​

三跑工程一帶水域是走私凍肉到內地的黑點，海關近日多次打擊仍然猖獗，今年1月更有3名海關關員在執法時沉船意外身亡，成為40年來最多紀律部隊人員殉職的事故。

據FactWire傳真社調查發現，集團每日用冷藏貨櫃將貨物運到油麻地、昂船洲等地，再經躉船運到三跑附近水域將貨物吊到內地小艇。每日傍晚交收的船隻達到近百艘，但現場往往只有一至兩艘水警或海事處巡邏船阻截，執法效果成疑。

據多日觀察統計，參與懷疑走私活動的本港躉船最少26艘，每日平均10多艘船出動，走私貨物逾600噸，但水警及海關過去3個月檢獲約462噸凍肉，不足三跑水域一日運貨量。

有部份內地快艇組成陣式，高速駛入三跑水域。（傳真社）

走私活動疑持續大半年 大多屬急凍雞翼

傳真社記者3月前往沙洲及機場觀察多日，發現每日下午3時半左右，多艘本港躉船陸續出現在三跑工程附近水域，等候內地小艇越境進入香港水域，並在海上交收貨物。有三跑工程船船員向傳真社社透露，沙洲附近的走私活動去年底已出現，每日下午4、5時運作至晚上11、12時，自3月初開始由沙洲以西位置移至三跑工地附近，並靠近工程船交收，未知是否以其作掩護，由於船隻數量多，對工程船運作構成安全風險。據該船員了解，交收的貨物是走私回內地的凍肉，躉船主要從油麻地及昂船洲駛至。

另外，傳真社接觸到一名曾經參與上述三跑水域走私活動的人士，他表示走私活動由2019年至今至少已持續大半年，貨物通常是急凍雞翼，「海關捉過一船兩船(貨)，還不是繼續走私，捉得幾多次？捉了又不會蝕多少，賺少一船錢而已。」

入黑前仍然有載滿白色貨物的躉船陸續駛至三跑對開水域。（傳真社）

潤發碼頭、昂船洲、新油麻地裝卸區載貨出發

傳真社亦曾於三月時到新油麻地公眾貨物裝卸區、昂船洲公共貨物裝卸區及長沙灣潤發碼頭了解，均留意到有冷藏貨櫃車駛入裝卸區，有工人將人將一板板貨物運至躉船，貨物全部以白色大袋裝載，袋口封上，部分側面寫上特定編號，躉船隨後駛至三跑水域過貨。

綜合四天觀察，曾在三跑水域過貨的船隻共有26艘，除了1架是吊臂貨船，其他均為躉船，部分船隻用救生圈、木板、紙皮、布等遮蓋船身編號，亦有船隻離開卸貨區後，駛往三跑時才刻意用物件遮蓋號碼。

記者記錄躉船的編號、船名、船身顏色及其他特徵後，對比從3個貨物裝卸區載貨後出發的船隻，確認至少有12艘船在離開裝卸區後駛至三跑過貨。其餘船隻部分未能辨認船隻編號及特徵，部分未能追尋到船隻從何處駛至。

而每艘船載貨數量不同，以編號B21569Y的躉船為例，3月18日下午1時在新油麻地公眾貨物裝卸區一共將約200袋貨物吊上船，據業內人士指，每袋重約200至400公斤，即一艘船運載貨物約60噸，以每日逾10艘載貨躉船在三跑出現推算，每日在該水域交予內地小艇的貨物數目逾600噸。

有裝滿白色袋裝貨物的躉船從長沙灣潤發碼頭由拖船拖往機場方向駛去。（傳真社）

業界人士：內地凍肉需求熾熱，走私凍肉有利可圖

報道引述港九凍肉行商會副主席歐陽永基稱，內地大部分進口凍肉均直接從來源地進口，未有聽聞會從香港轉口凍肉。另一名不願具名從事多年凍肉生意的商人則表示，受早前非洲豬瘟及近日內地新冠肺炎疫情影響，雞肉、豬肉等供應減少，加上內地近年肉類價格急升，凍肉需求熾熱下，令走私凍肉更有利可圖，情況因而更為猖蹶。

他估計，以走私豬肉為例，利潤可高達貨品百分之10的價錢。他又指，因內地有政策保護其農產品價格，轉口凍肉到內地的清關手續繁複，加上關稅等因素，依正式手續轉口利潤不可觀，香港只有一些大品牌從事相關生意。