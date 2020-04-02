【逃犯條例】490輛巴士被毀　修復740組交通燈涉4000萬元

反修訂《逃犯條例》引發連場示威，持續超過6個月未平息，多區交通一度出現癱瘓。立法會將舉行特別財委會審議政府部門開支，據運輸及房屋局回覆立法會議員提問指，自去年6月約有490輛專營巴士在公眾活動中受到不同程度破壞；同時共有740組交通燈被破壞，修復工程涉開支約為4000萬元。

運房局表示，去年6月至今年2月期間，全港共有740組交通燈被破壞，涉及的修復工程開支約為4,000萬元。（資料圖片）

根據運房局的書面回覆，自去年6月起計，已有約有490輛專營巴士專營巴士在公眾活動受破壞，當中涉及車輛被燒毀、被塗污、玻璃窗被打破或損毀，以及車胎被放氣等。惟因相關的巴士屬專營巴士營辦商所擁有，故當局沒有相關損壞的維修開支費用資料。

運房局續指，此類公眾活動進行期間，不同路段出現交通擠塞及堵路，影響巴士服務運作，致多條專營巴士路線須暫停服務或改道等安排，服務受影響時間由少於1小時至數日或1星期不等。

就此，與2019年上半年，大部分專營巴士營辦商的平均每日乘客人次於下半年下跌3%至8%。專營巴士服務在2019年11月最受影響，與2018年同月比較乘客量平均下跌16%。

55公里欄杆、2.2萬平方米路磚被拆

同時，去年6月至今年2月期間，有約55公里欄杆及約2.2萬平方米行人路路磚被拆走。另外，共有1,463個安全島標柱、87個交通標誌、以及共有740組交通燈被破壞。就欄杆復修工作，路政署與相關部門商討後，現時在欄杆被拆除的位置臨時繫上膠鏈，並會陸續復修及改良其設計。

就行人路面、安全島標柱及交通標誌已復修完成，料所有修復工作開支為2,800萬元；交通燈的修復工程包括採購設備涉及的開支則約為4,000萬元。

紅隧封閉期間 收入料失2285萬

至於修復紅磡海底隧道損毀的構築物、設施及設備，主要位於收費亭及海底隧道行政大樓涉及總開支為約4,600元；而去年11月13日至27日封閉期間，料紅隧約有145萬架次車輛受影響，隧道費收入損失約為2,285萬元。

港鐵亦指，去年8月起各鐵路線及多個車站設施受嚴重破壞，根據去年12月的估算，港鐵修復破壞設施開支約為6億元，且會安排由原先100人的保安人員，增至現時約1,000人在車站內提供額外支援，以保障乘客及港鐵職員的安全。