【逃犯條例】831太子站影片被IG列「不實資訊」　原來關印度事

逃犯條例風波引發連場衝突，2019年8月31日晚上，大批防暴警察在港鐵太子站內進行拘捕行動，並衝入港鐵車廂內打人，網上有影片記錄當晚情況。近日有網民近日在社交平台 Instagram 上載一段記錄當晚情況的影片，名為「勿忘831」，但片段無法直接顯示，反而顯示為「不實資訊」及「已經過獨立查證機構查證」，需要額外按「查看帖文」才可觀看影片，經查證後發現由一間名為Boom Live的機構查證為「內容不實」。

Instagram 上顯示，查證機構為Boom Live，查證結論為「不實」。在更多資訊一欄中，寫上印度文「FALSE: चीन में संदिग्ध कोविड -19 मरीज़ों पर पुलिस की कार्यवाही दिखाने वाला वीडियो फ़र्ज़ी है」意思為「警察對中國懷疑新冠肺炎病人採取行動的虛假影片」。

↓↓↓查看印度獨立調查機構Boom Live的報道↓↓↓

https://www.boomlive.in/fake-news/false-video-shows-police-crackdown-on-suspected-covid-19-patients-in-china-7236

原來有關片段一度在印度流傳，有一名印度人在Twitter上載該影片，稱片段為中國拘捕懷疑患上新冠肺炎的病人的情況，因此被印度獨立查證公司Boom Live更正，指片段與香港去年的反修例示威相關，而非新冠肺炎，並標注影片為「不實資訊」。

影片總共長3 分 07 秒，顯示831當晚速龍小隊及防暴警察在太子站月台制服多人，及進入車廂打人的情況，片段中有不少人受傷，亦有許多人求救及哭喊，一直有不少聲音質疑當晚有人死於衝突，警方多次澄清亦不果。

羅冠聰建議管理者先查看相關描述及檢查內容

前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰相信，大量相同影片被指不實資訊，主因是Instagram的查證系統不太成熟，才會出現這種情況，畢竟功能只是推出了數月。他希望相關管理層可以改善系統，免得令用戶感到不安，並建議管理者查看相關描述，檢查內容與事實是否相符，確保日後不會因為分享一張圖片或影片就被列為「不實資訊」。