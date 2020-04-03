【升中派位】適齡學童增14,00人　英中學額5.4人爭一位　

教育局早前公布2020/21學年中學學位分配辦法的升中選校資料。教育局預計，截止2月底，今年約54,900個學生參加升中派位，較去年同期增加1,400人，升幅為2.6%。根據《香港01》統計，新學年全港18區共有10,132個英中統一派位學額，平均5.4人爭一個。其中，離島區英中學額競爭最激烈，平均44人爭一席；競爭最小為灣仔區，平均2.5人競逐一學額。

教育局表示，截止2月底，預計今年約54,900個學生參加升中派位，較去年同期增加1,400人，升幅為2.6%。（資料圖片）

教育局表示，截止2月底，預計今年約54,900個學生參加升中派位，較去年同期增加1,400人，升幅為2.6%。根據《香港01》統計，新學年全港18區共有10,132個英中統一派位學額，比去年增加578個。今年英中學位平均5.4人爭一個，比去年5.7人爭一個，競爭情況稍為下跌。

離島區以往沒有英文中學，今年從其他地區借調21個英中學額， 平均44.4人爭一個，繼續成為全港英中學額競爭最激烈的地區。其次是南區及西貢區，分別平均14.1人及9.1人爭一位。競爭最小為灣仔區，英中學額是780個，平均2.6人爭一席。

名校立林的九龍城區擁有最多的英中學額，有1,191個；其次是沙田及觀塘，有973個及795個。

（香港01製圖）

該區「加班」反應學額激爭大 家長選校不宜進取

津貼中學議會當然執委林日豐表示，升中適齡學生人數升，全港英中學額亦有相應增多，兩者增幅差不多，整體競爭情況與去年相約。他解釋，部份地區如元朗、沙田、北區及大埔等學額需求增加，該區有學校需要增加中一班應付，若「加班」為英文中學，變相提高全港英中學額。



不過，各區競爭情況有異，林日豐提醒，家長在選校時應留意，若然該區適齡人口多過中一學額，需要「加班」應付學額需求，反映當區學額競爭激烈，選校時不宜進取。他又提醒，雖然部份地區「加班」，但增加的學額非必然源自英文中學；若然「加班」是開設兩班英文班及一班中文班的「半英中」，家長可致電學校查詢加開的語言授課班別。



受到新冠肺炎疫情影響，今年小六呈分試已取消，學生少一次成績加分「衝刺」的機會，他建議，家長選校時避免「博彩」心態，宜先諮詢學校教師意見，評估子女能力，會較為穩妥。

教育局早前表示，為防止2019冠狀病毒病的擴散，局方建議小學考慮將升中選校文件郵寄給家長或預約家長到校領取文件。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

中一自行分配學位今年起，會一如小一自行派位，與統一派位分開公布結果，若小六生獲報讀中學取錄，學生將於下月7日接到中學通知。教育局早前表示，為防止2019冠狀病毒病的擴散，局方建議小學考慮將升中選校文件郵寄給家長或預約家長到校領取文件；以及以電話或電郵等方式代替大型家長會，為家長提供適切的選校資訊及支援。

局方又提醒，選校表格分為甲、乙兩部分，家長填寫選校表格甲部時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於三所位於任何學校網（包括子女所屬的學校網）的中學；填寫乙部時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內盡量選擇合適的中學，最多為30間，切忌在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。