【新冠肺炎】八達通提供數據助港大遏止疫情　不涉個人資料

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴峻，本港確診個案不斷。八達通有限公司昨日（2日）宣布，因應香港大學李嘉誠醫學院要求，同意提供有關八達通的聚合資料，協助港大醫學院的研究項目，遏制病毒在本港的傳播。八達通所提供資料將不包含身份信息等個人資料。

八達通表示提供的數據，只包括聚合用量數據，涉及由2020年1月1日起，直至政府宣布疫情完結期間的八達通卡使用數據。八達通指，資料當中不能確定任何人身份，而且不包含任何個別人士的身份，如姓名、身份證號碼、電話號碼、電郵地址、卡識別碼和八達通號碼，或者個別八達通的使用數據，不涉及任何《個人資料(私隱)條例》中有關《個人資料》的定義。港大醫學院及八達通已經達成協議，資料只用於研究項目。

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港大醫學院則表示，全球港大醫學院表示,全球均認同以即時繁殖率（Rt）作為一個指標去掌握疫情發展。要進一步縮短估計Rt的滯後,便需要更多數據，而八達通是其中一個重要數據來源。八達通的聚合數據，可以為港大醫學院提供關於香港居民在不同地區的接觸模式，以及強度等資訊；對於進一步縮短估計Rt的滯後，可以起相當大的作用。

八達通亦於提供相關資料之前曾諮詢個人資料私隱專員，而個人資料私隱專員認為如果不涉及《個人資料(私隱)條例》所指的個人資料，則《保障個人資料原則》將不適用。披露的資料亦符合《八達通發卡條款》。