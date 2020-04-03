【新冠肺炎】八達通提供數據助港大遏止疫情　不涉個人資料

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情日趨嚴峻，本港確診個案不斷。八達通有限公司昨日（2日）宣布，因應香港大學李嘉誠醫學院要求，同意提供有關八達通的聚合資料，協助港大醫學院的研究項目，遏制病毒在本港的傳播。八達通所提供資料將不包含身份信息等個人資料。

八達通表示提供的數據，只包括聚合用量數據，涉及由2020年1月1日起，直至政府宣布疫情完結期間的八達通卡使用數據。八達通指，資料當中不能確定任何人身份，而且不包含任何個別人士的身份，如姓名、身份證號碼、電話號碼、電郵地址、卡識別碼和八達通號碼，或者個別八達通的使用數據，不涉及任何《個人資料(私隱)條例》中有關《個人資料》的定義。港大醫學院及八達通已經達成協議，資料只用於研究項目。

▼防疫辣招　禁四人以上聚集　關閉多項設施▼

+10
+9
+8

港大醫學院則表示，全球港大醫學院表示,全球均認同以即時繁殖率（Rt）作為一個指標去掌握疫情發展。要進一步縮短估計Rt的滯後,便需要更多數據，而八達通是其中一個重要數據來源。八達通的聚合數據，可以為港大醫學院提供關於香港居民在不同地區的接觸模式，以及強度等資訊；對於進一步縮短估計Rt的滯後，可以起相當大的作用。

八達通亦於提供相關資料之前曾諮詢個人資料私隱專員，而個人資料私隱專員認為如果不涉及《個人資料(私隱)條例》所指的個人資料，則《保障個人資料原則》將不適用。披露的資料亦符合《八達通發卡條款》。

【新冠肺炎】酒吧晚上停業14日　政府指餐廳可繼續賣酒供食客佐餐
【新冠肺炎】八成美容院願配合政府停業14日　生意大跌盼政府協助
【新冠肺炎】高鐵封站後　每日仍有列車接載內地員工　政府未解釋
【新冠肺炎】酒吧明起關閉14日　酒吧業協會要求政府賠償租金損失
【新冠肺炎】太古參與「為醫護鼓掌」　籲周五晚上八時為醫護拍掌
【新冠肺炎】企業推可重用抗菌口罩　引抗菌劑、噴灑槍為考場消毒
【新冠肺炎】袁國勇：表面健康亦要戴口罩　疫情夏天緩和冬天重臨
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。